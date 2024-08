Masterman MC torna a sorprendere con il singolo “Inverno”

Masterman MC torna a sorprendere con “Inverno” (PaKo Music Records), il suo nuovo singolo in featuring con MeL

Con le giornate che si fanno sempre più calde, Masterman MC torna a sorprendere con “Inverno” (PaKo Music Records), il suo nuovo singolo in feat. con MeL che sfida le aspettative stagionali, guidandoci in un Old School senza tempo che attraversa le fredde sensazioni post rottura amorosa.

Prodotto da Dr.Gui della crew A Maronna Records, “Inverno” è un’esperienza di introspezione e rinascita tradotta in barre e sonorità dal forte richiamo anni ’90-’00, che farà istantaneamente battere il cuore ed evocherà i ricordi degli appassionati del rap vecchia scuola.

«Il cuore batte a tempo, dentro sento un vuoto orrendo», canta Masterman MC in un ritornello che, con la partecipazione di MeL, diventa il collante perfetto di un pezzo che parla di dolore, ma anche di speranza e riscatto. “Inverno” racconta con sincerità le sofferenze provate dopo la fine di una storia d’amore, e la voglia di scrollarsi di dosso il passato per ritornare a vivere appieno.

Il testo, interamente scritto dall’artista casertano, è una narrazione intensa e incisiva delle battaglie interiori che seguono un addio. Nelle suggestive immagini espresse in liriche come «E resti una chimera che viene a visitarmi in sogno, dandomi linfa per riempire d’inchiostro il foglio», Masterman MC ci fa entrare nel suo mondo, un mondo in cui l’arte diventa il principale mezzo di guarigione e di espressione. Le sue rime graffianti si trasformano nella cronistoria di emozioni crude e profonde, offrendo agli ascoltatori un ritratto onesto delle sue esperienze personali.

La collaborazione con MeL, impreziosisce il brano con un tocco di eleganza e sentimento: la sua voce, calda e delicata, non solo enfatizza il messaggio del pezzo, ma crea una connessione emotiva che unisce tutti coloro che hanno vissuto il dolore di una separazione. «Scalda questo inverno», ripete MeL con dolce insistenza, convertendo il freddo interiore nel fuoco della speranza e del desiderio di rinascere dalle ceneri di un rapporto ridotto in polvere.

Perché nonostante il tormento, dall’”Inverno” del cuore si può riemergere con la determinazione di voltare pagina per abbracciare nuove ispirazioni, come magistralmente evincibile dal verso «le cicatrici sono chiuse e la vita va avanti sai, arriveranno altre muse a riaccendere sti focolai».

«Con “Inverno” – dichiara Masterman MC – ho voluto sfogare le emozioni che si provano dopo la fine di una relazione. È un brano che parla di dolore, ma anche di speranza e rinascita. Spero che chi lo ascolta possa trovare conforto nelle mie parole e nella mia musica, e che possa sentirsi meno solo nelle proprie battaglie interiori. La collaborazione con MeL ha aggiunto una dimensione emotiva in più al pezzo, e sono grato a Dr.Gui per aver creato una produzione che rispecchia perfettamente l’essenza del brano.»

Un inno alla capacità umana di superare il dolore e trovare forza nelle avversità, che nella frase conclusiva «E penso basta. È tempo di risorgere adesso», lascia un messaggio chiaro che dalle orecchie arriva dritto all’anima: il momento della rinascita è ora, e ognuno ha il potere di trasformare le proprie ferite in punti di forza.

Masterman MC riesce a costruire un ponte tra il passato e il futuro, tra le cicatrici invisibili e la speranza tangibile di nuovi inizi, confermando ancora una volta il suo talento nell’utilizzare la musica come strumento di narrazione e guarigione.