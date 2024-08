L’oroscopo di oggi, venerdì 16 agosto 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 16 agosto 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

Non ce la fate proprio a dare risposte precise e rassicuranti in amore: mentre aspettate di fare chiarezza, forse è meglio tenervi un po’ in disparte. Le emozioni oggi passano in secondo piano, sbiadite dalla Luna in Capricorno: concentratevi sul lavoro.

Toro

Se la vita fosse alta finanza, si direbbe che le vostre azioni stiano per schizzare piuttosto in alto: è il caso di crederci e di investire solo su di voi. I presupposti per uno scatto in avanti ci sono tutti, e a voi non resta che cogliere la palla al balzo.

Gemelli

Con l’impegno e la determinazione, state gettando le basi per un sistema stabile e soddisfacente. La fortuna aiuta gli audaci, e voi lo siete. L’appoggio di un amico sincero vi consente di rinforzare il senso critico e correggere eventuali errori.

Cancro

Anche se il denaro ha un peso relativo sulla vostra soddisfazione, non potrà non farvi piacere sapere che sono in arrivo notizie promettenti. Al bisogno tirate fuori la grinta e dimostrate di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta.

Leone

Questa fase può rappresentare un bel trampolino di lancio per la vostra attività: se lo desiderate, è il momento di mettere una firma su quel documento. Buono il mix fra concretezza e creatività: senza scadere nell’abitudine, riuscite sempre a rinnovarvi.

Vergine

Coadiuvata dal trigono di Urano, la Luna aggiunge ambizione alle vostre doti di precisione e caparbietà: tutto pronto per un salto di qualità. L’intesa di coppia potrebbe accusare un po’ troppa stanchezza, figlia del tempo e della ripetitività.

Bilancia

Senza il senso di responsabilità non si va lontano: le difficoltà odierne dipendono dalla Luna in Capricorno, ma anche dalla vostra distrazione. Con l’inventiva provate a ideare nuovi percorsi, dato che quelli vecchi sono ormai ampiamente superati.

Scorpione

Proiettarvi nel futuro, con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse, è il modo migliore per impegnarvi e guardare avanti. Provate ad essere maggiormente collaborativi, e a sfruttare appieno le occasioni della condivisione.

Sagittario

Potrete anche uscire indenni da un match familiare legato a incomprensioni varie, ciò non toglie che prima o poi dovrete prendere una posizione. Il piatto della bilancia pende ancora a favore, malgrado qualche inciampo. Pensate fuori dagli schemi.

Capricorno

La Luna nel segno vi concede la capacità di adattarvi a nuovi scenari, sia nel lavoro sia nella sfera sociale. Le stelle portano guadagni e abbuffate. I frutti di un investimento riuscito non possono restare ad ammuffire, vanno impiegati in altre imprese!

Acquario

Gli affari che riguardano i commerci e gli scambi sono incoraggianti. La vostra carriera sta facendo piccoli ma significativi passi in avanti. Idee fresche e innovative vi permetteranno di sbloccare un progetto importante, ridandogli nuova linfa.

Pesci

Se volete evitare di incrinare la pace in famiglia, frenate il nervosismo: se vi sentite su di giri, uscite a prendere una boccata d’aria. Per rinforzare l’equilibrio interiore, fate scelte precise, senza cedere a esitazioni e ripensamenti di sorta.