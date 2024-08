Imane Khelif si mostra con un nuovo look e con la medaglia olimpica

La discussa pugile Imane Khelif sui social appare con un nuovo look. Oro olimpico al collo, trucco e piega con capelli lunghi

Imane Khelif ha svestito i panni della campionessa sui social appare con un nuovo look. Oro olimpico al collo, trucco e piega con capelli lunghi: la pugile si mostra con orgoglio dopo le polemiche che hanno infiammato Parigi 2024.

Capelli fluenti, ombretto, eye-liner e rossetto, outfit floreale e orecchini abbinati: così Imane viene mostrata dal profilo Instagram del salone di bellezza Beauty Code. Sorride alla telecamera Khelif, nel reel pubblicato sui social tira pugni con i guantoni verso l’obiettivo. Poi le immagini passano a quelle del restyling.

“Per ottenere la sua medaglia- ha scritto il negozio- (Imane, ndr) non ha avuto tempo da perdere in saloni di bellezza o shopping. Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi a questi standard per dimostrare quanto vale“.

“Sono pienamente qualificata per partecipare a questa competizione. Sono una donna come tutte le altre donne. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, non c’è dubbio”, aveva detto la pugile algerina difendendosi da chi l’ha attaccata dopo il match con l’italiana Angela Carini.