Imane Khelif denuncia Elon Musk e J.K Rowling per molestie online

A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi, non si placano le polemiche sul caso di Imane Khelif. La pugile algerina, che ha conquistato l’oro nella categoria dei 66 chili, ha presentato una denuncia penale alle autorità francesi nei confronti di Elon Musk e la scrittrice J.K. Rowling per presunti “atti di molestie online aggravate”. La notifca, è stata inviata venerdì al centro anti-odio online della Procura di Parigi

A scriverlo è Variety che ha intervistato il suo avvocato Nabil Boudi. Stando a quanto riportato dal settimanale, la causa è stata intentata contro ‘X’, che per la legge francese vale a dire contro ignoti. Ciò “garantisce che l’accusa abbia tutta la libertà di indagare contro tutte le persone”, compresi coloro che potrebbero aver scritto messaggi di odio sotto pseudonimi, ha dichiarto Boudi. La denuncia menziona tuttavia figure notoriamente controverse.

COSA È SUCCESSO

Nonostante sia nata donna e non si identifichi come transgender o intersessuale (avendo solo dei disturbi ormonali), Khelif ha dovuto affrontare moltissime accuse relative al suo genere, spiega Variety. A queste si sono aggiunte le affermazioni di personaggi come la Rowling e Musk, che attraverso la loro notorietà hanno di fatto alimentato di gran lunga la polemica, e contribuito a diffondere informazioni errate. In un messaggio ai suoi 14,2 milioni follower, la Rowling ha pubblicato una foto del combattimento di Khelif con la pugile italiana Angela Carini, accusando la prima di essere un uomo che “si stava godendo l’angoscia di una donna a cui aveva appena preso un pugno in testa”. Musk, nel frattempo, ha condiviso un post della nuotatrice Riley Gaines in cui affermava che “gli uomini non appartengono agli sport femminili”. Il proprietario di X ha co-firmato il messaggio scrivendo: “Assolutamente”. Trump invece, ha pubblicato un messaggio con una foto dello scontro con Carina accompagnata dal messaggio: “Tenerò gli uomini fuori dagli sport femminili!”