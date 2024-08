Damiani rafforza la presenza in Cina con uno store a Wuhan

Damiani, il marchio di alta gioielleria noto in tutto il mondo per le sue raffinate creazioni Made in Italy, rafforza la sua posizione in Cina con una nuova apertura a Wuhan

Il nuovo punto vendita si trova all’interno del prestigioso SKP department store,nell’elegante distretto di Wuchang, uno dei più affascinanti della città per il suo mix di storia e innovazione, caratterizzato anche da un effervescente clima culturale. Lo store si trova nell’area dei grandi marchi del lusso e presenta spazi ampi e raffinati, con eleganti arredi bronzati, dove dominano i morbidi toni del beige, del marrone e del sabbia. Al suo interno, gli appassionati di gioielli possono scoprire e ammirare le collezioni più iconiche della Maison, come Belle Époque, Margherita e Mimosa, senza dimenticare le proposte del mondo bridal.

Questa nuova boutique è parte del piano di investimenti strategici che il Gruppo ha previsto per un paese fondamentale per la crescita del Made in Italy come la Cina, caratterizzato da una forte crescita economica e dalla presenza di una crescente clientela con un significativo potere d’acquisto, e rappresenta un’ulteriore conferma della continua espansione del brand, come testimoniano le numerose recenti aperture in mercati chiave.

I gioielli Damiani sono opere uniche, create a mano da esperti maestri orafi valenzani che si caratterizzano per il design esclusivo, la grande attenzione ai dettagli e l’eccellente qualità delle gemme. Amato dalle grandi star ma anche dalle nuove generazioni di celebrity internazionali, il brand, con la sua storia centenaria, continua suscitare emozioni e ad affascinare lo sguardo della sua esigente clientela.