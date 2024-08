“A casa tutti bene” con Pierfrancesco Favino stasera su Rai 1: la trama

Il film “A casa tutti bene” con Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Stefano Accorsi e Claudia Gerini stasera in onda su Rai 1: ecco la trama

Amori e discordie in una grande famiglia italiana: è il paradigma del cinema di Gabriele Muccino, esplicitato generosamente in questo “A casa tutti bene”, programmato da Rai 1 alle 21.25 di venerdì 16 agosto. In occasione delle loro nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono tutta la famiglia, per un pranzo nella loro villa, sull’isola dove hanno costruito, negli anni, il loro grande ristorante. Ma finita la festa il maltempo impedirà a tutti di ripartire: gli invitati, parenti e congiunti, sono costretti a restare sull’isola e passare insieme un giorno in più del previsto. Asprezze e contraddizioni non tarderanno a emergere.

Il film corale, l’intreccio di storie, il contesto chiuso sono gli elementi più congeniali a Muccino senior, che in questo caso ha potuto allargare il cast a dismisura: da Favino a Marescotti, dalla Sandrelli a Giulia Michelini, la generosità della trama e la consueta accuratezza di Muccino per i dialoghi consentono ai nostri attori più in vista di esprimersi sempre ad alto livello. Il meraviglioso scenario di Ischia fuori stagione fa il resto del lavoro.

“A casa tutti bene” (Italia, 2018) di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Stefania Sandrelli, Giulia Michelini, Elena Cucci, Giampaolo Morelli, Sandra Milo, Tea Falco.