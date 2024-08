Zegna a Taormina con una nuova boutique

ZEGNA, leader mondiale dell’abbigliamento maschile di lusso, ha annunciato l’apertura della nuova boutique a Taormina, in Sicilia

Situato nel centro storico della città su Corso Umberto, lo store di 107 mq fa parte della strategia di espansione europea di ZEGNA. Per l’estate 2024 il brand raggiungerà alcune delle più lussuose destinazioni turistiche del mondo con aperture di negozi a Puerto Banús, Monte Carlo e Astir Marina.

La boutique ZEGNA di Taormina presenta la nuova identità del marchio pensata dal direttore artistico Alessandro Sartori. Dando priorità alle esigenze di stile dell’uomo moderno, la nuova boutique di Taormina include le ultime collezioni di abbigliamento maschile e i capi base del Luxury Leisurewear, come la Over Shirt e le iconiche scarpe Triple Stitch. Questo guardaroba combina stile e pragmatismo, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione di uno stile di vita contemporaneo.

Progettato per un’esperienza di shopping davvero unica, il negozio crea un’atmosfera elevata e rilassante. L’interno comprende un’area privata per il servizio personalizzato Made to Measure allestito con i migliori mobili artigianali, come i tappeti di Mariantonia Urru, le raffinate sedute di Minotti e i tavoli di produzione italiana di Riva 1920. Infine, un’oasi di tranquillità attende i clienti sul retro dell’edificio, dove si trova un’intima terrazza condivisa con la boutique adiacente di TOM FORD, parte del gruppo Ermenegildo Zegna.

L’apertura dello store ZEGNA a Taormina testimonia l’incrollabile dedizione di ZEGNA all’innovazione e all’artigianato, rafforzando l’impegno del marchio a garantire un’esperienza impareggiabile ai clienti.