Ultimo mese per visitare la mostra “Il catalogo del mondo”

Ultimi giorni per visitare la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura” a Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e Palazzo del Broletto

Prosegue con successo, fino a sabato 31 agosto a Como, la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura”: c’è ancora un mese di tempo per visitare l’esposizione che ripercorre le vicende di Plinio il Vecchio – cittadino comasco -, mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una profonda riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sul rapporto dell’uomo con la natura.

Presentata dalla Fondazione Alessandro Volta e realizzata in occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano con la curatela di Gianfranco Adornato, Professore di Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, la mostra si diffonde in città a partire dalle prestigiose sedi dell’Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e del Palazzo del Broletto – con un allestimento ricercato a cura dell’Architetto Paolo Brambilla -, coinvolgendo luoghi cittadini attraverso un percorso open-air, fino al nuovo spazio multimediale Vis Comensis.

Il percorso espositivo presenta oltre quaranta opere provenienti dalle maggiori istituzioni museali italiane, tra cui le Gallerie degli Uffizi, i Musei Vaticani, la Biblioteca Palatina – Complesso monumentale della Pilotta, il Museo Archeologico di Firenze – Direzione Regionale Musei della Toscana, il Museo Archeologico Nazionale di Venezia – Direzione Regionale Musei Veneto, l’Opera della Primaziale Pisana e il Museo Palatino – Parco Archeologico del Colosseo, e dalle principali istituzioni cittadine come la Biblioteca Comunale di Como e la Diocesi di Como.

L’esposizione include inoltre opere di artisti contemporanei internazionali del calibro di Luigi Spina, Fabio Viale, Giulio Paolini, Andy Warhol e Cy Twombly, ispirate all’opera e alla storia di Plinio Il Vecchio, insieme a due nuove opere degli artisti Fabrizio Musa (Como 1971; vive e lavora tra Como e New York) e Giuliano Collina (Intra-Verbania 1938; risiede a Como).

INFORMAZIONI

“Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura”

3 maggio – 31 agosto 2024

Ex Chiesa di San Pietro in Atrio (Via Odescalchi) e Palazzo del Broletto (Piazza del Duomo), Como

www.plinio23.it

mail: plinio23@fondazionealessandrovolta.it | telefono: 031 579811

ORARI

Ex Chiesa di San Pietro in atrio

dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00

sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00

lunedì (chiuso)

Palazzo del Broletto

dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00

lunedì (chiuso)

VIS Comensis

Dal venerdì alla domenica dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Dal lunedì al giovedì chiuso

Si segnala l’app predisposta per VIS Comensis http://viscomensis.fondazionealessandrovolta.it realizzata con la collaborazione di DkR (https://dkr.srl) e Sentiero dei Sogni.

Lo spazio VIS Comensis resterà aperto anche dopo la chiusura della mostra, fino al 31 ottobre 2024, per poi riaprire in occasione della nuova stagione espositiva del 2025.

BIGLIETTI

Biglietto unico per tutte le sedi espositive (Ex Chiesa di San Pietro in Atrio, Spazio Museale VIS Comensis, Palazzo del Broletto) fino al 31 agosto 2024:

Intero: 10€

Ridotto: 5€ (Per gli studenti fino a 19 anni e per i gruppi con almeno 15 partecipanti)

Gratuito: Per i minori di 14 anni e per i disabili (con relativo accompagnatore)

Possibilità di realizzazione di visite guidate per le scuole e per gruppi a partire dai 15 partecipanti a prezzo ridotto di 5,00€ (prentazione alla mail eventi@fondazionealessandrovolta.it)

Biglietti acquistabili online al link https://bit.ly/4djVRAJ o direttamente in loco con carta di credito e/o bancomat.