Stasera su Rai 1 “Nuovo Cinema Paradiso”: la trama del film

Il capolavoro di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema Paradiso” (1989) andrà in onda a Ferragosto su Rai 1 alle 21.25: un film premiato con l’Oscar, ecco la trama

È il cinema italiano ad accendere il Ferragosto della Rai: la Direzione Cinema e Serie Tv, per la prima serata di giovedì 15 agosto, ha scelto “Nuovo cinema Paradiso” per Rai 1.

Il capolavoro di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema Paradiso” (1989) andrà in onda quindi su Rai 1 alle 21.25, un film premiato con l’Oscar, che ha consacrato il suo autore, negli anni successivi, come uno dei protagonisti del cinema italiano e internazionale. Una sala cinematografica, in un piccolo paese siciliano è il punto di riferimento per una vicenda personale e collettiva che attraversa trent’anni di storia. Trasferitosi a Roma, dov’è diventato un regista di successo, Salvatore Di Vita decide di tornare a Giancaldo, la sua cittadina d’origine, in occasione della morte di Alfredo, il vecchio proiezionista del Cinema Paradiso.

La visita è l’occasione per ricordare la sua infanzia e la sua giovinezza, e gli anni in cui frequentando assiduamente la sala, prima come spettatore e poi come proiezionista, si era appassionato a quello che poi sarebbe stato il suo mestiere. Potente e commovente, il film di Tornatore è un vero e proprio romanzo per immagini, ricco e profondo. Fra gli assi nella manica del regista c’è un bambino, il piccolo Salvatore Cascio, che sarebbe entrato con prepotenza negli occhi e nel cuore del pubblico, mentre nell’orecchio resta scolpita ancora oggi la colonna sonora di Ennio Morricone. Non solo Oscar, “Nuovo cinema Paradiso” ottenne anche il Golden Globe e il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes.