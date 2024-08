Stamani su Rai 1 “A Sua Immagine” Speciale Festa dell’Assunta

È dedicato alla festa dell’Assunta l’appuntamento con “A Sua Immagine”, in onda giovedì 15 agosto alle 10.30 su Rai 1, che approfondirà i modi in cui si esprime la devozione a Maria. Si tratta di una devozione diffusa nel mondo, come testimoniano le telecamere del programma che sono giunte sino in Paraguay, e che in Italia presenta molte e differenti tradizioni rivolte alla Madonna che sale in cielo. In primo piano anche le diverse modalità di espressione dell’amore speciale che i fedeli provano per la madre di Gesù, un amore che si esprime nell’arte come nelle preghiere dedicate a Maria.

Ma qual è esattamente il ruolo di Maria nella fede cristiana? E come la sua assunzione in cielo interviene nel credere? Che esempio è, che valore dà all’esistenza cristiana un evento così eccezionale, e mai più ripetuto nella storia? In che maniera ci si può sentire accomunati al destino della Madonna, e cosa dice ai credenti contemporanei, così abituati al dubbio e a un mondo che spesso si allontana da eventi apparentemente inspiegabili? Lorena Bianchetti ne parlerà con Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e con la teologa Anna Pia Viola. A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria di Collemaggio in L’Aquila, con la regia di Simone Chiappetta e il commento Elena Bolasco. Alle 12.00, infine, ci sarà l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.