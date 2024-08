Previsioni meteo 15 agosto 2024: Ferragosto bollente

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 agosto 2024: ancora anticiclone africano sull’Italia, si registrano temperature fino a +40°C

Situazione sinottica che vede un robusto campo di alta pressione in estensione dal vicino Atlantico fino al Mediterraneo, dominando la scena meteo su gran parte dell’Europa occidentale e centrale. Il caldo intenso, che ha caratterizzato gli ultimi giorni, è destinato a proseguire e persino ad intensificarsi. Sole protagonista indiscusso, con temperature che continueranno a salire. In molte regioni, soprattutto al Centro-Nord, si registreranno valori termici fino a 8 gradi al di sopra delle medie stagionali. L’ondata di caldo renderà le giornate particolarmente afose, con picchi che potrebbero avvicinarsi ai 40°C nelle aree interne. Tuttavia, un possibile calo termico potrebbe avvenire dopo Ferragosto, portando un temporaneo sollievo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi Appennino e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi appenninici con sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone intern sia delle regioni peninsulari che delle Isole, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .