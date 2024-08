Nubifragio si abbatte su Torino, scoperchiato il tetto di una scuola

Nubifragio a Torino, scoperchiato il tetto di una scuola: sui social le immagini sconvolgenti della tempesta di acqua, vento e grandine

Un violento nubifragio ha colpito la città di Torino e altre località limitrofe: Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri. Nel capoluogo il tetto di una scuola in via Negarville è stato scoperchiato. Stessa sorte per un altro edificio in via Togliatti. Diversi alberi sono caduti, uno si è abbattuto su una macchina che vi era parcheggiata sotto.

Nelle immagini circolate sui social è possibile notare la tempesta di acqua, vento e grandine e le strade trasformarsi in veri e propri torrenti. Sconvolgenti anche i video girati a Verona dove una grande grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi.

ALLERTA GIALLA

A seguire i video pubblicati da @world.storm su X. L’allerta gialla per rischio temporali è stata emanata anche per la giornata di oggi, 15 agosto. Quattro le regioni interessate: oltre al Piemonte, ci sono Lombardia, Marche e Trentino Alto-Adige. Allerta gialla per rischio idrogeologico, invece, per la Valle D’Aosta.