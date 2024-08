JLL Italia advisor per importante portafoglio logistico nel Nord Italia

JLL ha agito come advisor sell-side per un primario investitore istituzionale nella vendita di un portafoglio logistico nel Nord Italia

JLL, società leader nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare, ha agito come advisor sell-side per un primario investitore istituzionale nella vendita di un portafoglio logistico costituito da immobili localizzati nell’area metropolitana di Milano ed in prossimità di Piacenza.

Il portafoglio, che complessivamente occupa una superficie di oltre 100.000 mq, si caratterizza per specifiche tecniche moderne e combina strutture logistiche standard con immobili “last mile”.

L’operazione è stata gestita dal team di Logistics Capital Markets di JLL Italia, guidato da Elena Di Biase.

“Questa transazione rappresenta uno dei tanti segnali di fiducia da parte degli investitori verso il mercato immobiliare italiano, che si distingue per i solidi fondamentali nell’ambito delle locazioni e per un differenziale di rendimento più interessante rispetto ad altri mercati core europei. ” commenta Elena Di Biase, Head of Logistics Capital Markets di JLL Italia. ” Nonostante un inizio d’anno più lento, stiamo osservando segnali sempre più incoraggianti da parte degli investitori sull’intero spettro dei profili di rischio, generando attese per un secondo semestre più vivace e competitivo.”