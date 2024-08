Il film “Addio al nubilato” stasera su Rai 2: ecco la trama

È il cinema italiano ad accendere il Ferragosto della Rai: la Direzione Cinema e Serie Tv, per la prima serata di giovedì 15 agosto, ha scelto “Addio al nubilato” per Rai 2

Cinema di epoca più recente e d’inclinazione brillante per Rai 2, che a Ferragosto alle 21.00 trasmette “Addio al nubilato”, lavoro del 2021 di Francesco Apolloni che porta sul grande schermo un suo testo teatrale, comico e romantico. Quattro amiche, molto unite ma anche molto diverse fra loro, si incontrano per l’addio al nubilato di Chiara, che però non si presenta all’appuntamento: al suo posto una serie di indizi che daranno il via a una caccia al tesoro. Comincia allora un’allegra peripezia che porterà le quattro ragazze in giro per la città, giorno e notte: fra contrasti e riconciliazioni, il mistero s’infittisce e le risate non mancano.

Regista e autore specializzato nella commedia romantica, fra i meriti di Apolloni c’è uno script di qualità, acceso e movimentato, che s’ispira lontanamente a “Una notte da leoni” virando al femminile la vicenda e trasponendo il tutto, con intelligenza a casa nostra. Il risultato è stato un successo, grazie anche a un bel cast, con Chiara Francini in gran forma (ma le altre ragazze non sono da meno): successo di pubblico e un seguito prontamente realizzato.