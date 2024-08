Gli Slift in tour in Italia nel 2024: ecco tutte le date

I francesi Slift hanno da poco pubblicato il nuovo album ILION e si preparano per tornare in Italia a fine anno in occasione di tre imperdibili show

Noti da tempo all’interno della scena heavy/psych underground, i francesi Slift hanno da poco pubblicato il nuovo album ILION e si preparano per tornare in Italia a fine anno in occasione di tre imperdibili show: giovedì 19 dicembre si esibiranno al Monk di Roma, venerdì 20 dicembre al Locomotiv Club di Bologna (ingresso riservato ai tesserati AICS) e sabato 21 dicembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) (ingresso riservato ai soci ARCI). I biglietti per i tre concerti sono acquistabili su Ticketmaster e Ticketone, quelli per la data romana anche su Xceed e quelli per le altre due date anche su DICE.fm.

ILION, il nuovo album degli SLIFT è un’opera monumentale di musica rock, un disco travolgente che parte dal picco più alto e non si ferma mai. Il loro terzo album appare massiccio e oceanico, fondendo l’intensità furiosa del metal e l’eroismo della chitarra psichedelica con l’epicità del post-rock. ILION è il tipo di musica che ascolti e pensi, “Tutto ciò è stato fatto da sole tre persone?” La ferocia assoluta degli SLIFT è molto più di una tempesta in una tazza di tè. Si espande per chilometri e crea nuovi vertici all’interno degli orizzonti imprevisti del rock.

SLIFT

19.12.2024 – Monk – Roma

20.12.2024 – Locomotiv Club – Bologna

Ingresso riservato ai tesserati AICS

21.12.2024 – Circolo Magnolia – Milano

Ingresso riservato ai soci ARCI

Biglietti:

Early Bird: euro 18,00 + prev.

Posto Unico: euro 20,00 + prev.

Acquistabili sui circuiti ufficiali.

Per info: www.virusconcerti.com

Gli SLIFT sono composti dai fratelli Jean e Remí Fossat e Canek Flores, che ha incontrato per la prima volta i fratelli Fossat ai tempi della scuola. Dopo che la band si è costituita nel 2016, hanno realizzato nel giro di pochissimo il loro EP di debutto Space Is the Key (2017), che ha fuso la pesantezza dello stoner rock con le qualità euforiche del garage rock. Da lì, le cose si sono evolute per diventare solo più particolari: il trio ha sperimentato con tempi più veloci e bonghi(!) nel full-length dell’anno successivo, La Planeté Inexploreé, e nel 2019, la loro sessione KEXP registrata al festival Trans Musicales a Rennes è diventata un fenomeno virale, accumulando più di 1,4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

UMMON del 2020 ha rappresentato la svolta degli SLIFT verso i confini celestiali e schiaccianti del psych-metal, caratterizzata dalle linee di basso scorrevoli di Remí e dalla battitura incessante di Flores. Ma niente nel loro catalogo già stimabile potrebbe prepararti a ILION, un disco dal suono enorme e densamente melodico che ricorda contemporaneamente la perpetua spinta sollevante di Godspeed! You Black Emperor, l’ardente passione dei leggendari post-hardcore …And You Will Know Us By the Trail of Dead, il misticismo blues-rock psicotico dei Led Zep, e il turbinio psichedelico degli svedesi Goat.