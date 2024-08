Fda approva adagrasib per il carcinoma colorettale mutato in KRAS G12C

L’agenzia statunitense ha concesso l’approvazione accelerata ad adagrasib con cetuximab per alcuni pazienti affetti da carcinoma colorettale (CRC) mutato in KRAS G12C

L’Fda statunitense ha concesso l’approvazione accelerata ad adagrasib con cetuximab per alcuni pazienti affetti da carcinoma colorettale (CRC) mutato in KRAS G12C. Lo ha annunciato Bristol Myers Squibb con un comunicato.

Più specificamente, il potente e altamente selettivo inibitore di KRAS G12C a piccole molecole è ora indicato per i pazienti con CRC localmente avanzato o metastatico KRAS G12C-mutato – come determinato da un test approvato dall’Fda – che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia a base di fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecan e, se idonei, un inibitore del fattore di crescita endoteliale vascolare, secondo un comunicato stampa dell’Fda.

“Anche se in precedenza il tumore KRAS mutato era stato considerato ‘undruggable’, questi dati di KRYSTAL-1 rafforzano il potenziale beneficio di adagrasib per questi pazienti specifici”, ha dichiarato Kopetz nella dichiarazione di Bristol Myers Squibb, che ha acquisito Mirati Therapeutics, Inc. nel 2023.

L’agente è il primo inibitore di KRAS approvato per il CRC. Adagrasib ha ottenuto in precedenza l’approvazione accelerata per il carcinoma polmonare non a piccole cellule mutato in KRAS G12C, sulla base dei risultati dello studio KRYSTAL-12. L’approvazione per la CRC si basa sui risultati dello studio KRYSTAL-12.

L’approvazione per il CRC si basa sui risultati dello studio di coorte di espansione multicentrico a braccio singolo KRYSTAL-1, che ha riportato un tasso di risposta globale del 34% su 94 pazienti arruolati.

Tutte le risposte sono state parziali e la durata mediana della risposta è stata di 5,8 mesi, con il 31% dei pazienti che hanno risposto con una durata di risposta di almeno 6 mesi.

I pazienti hanno ricevuto 600 mg di adagrasib due volte al giorno più cetuximab somministrato in una dose bisettimanale di 500 mg/m2 o una dose iniziale di 400 mg/m2 seguita da dosi settimanali di 250 mg/m2. Chi ha interrotto adagrasib ha dovuto interrompere anche cetuximab, ma adagrasib poteva essere continuato se cetuximab veniva interrotto.

La dose raccomandata di adagrasib è di 600 mg somministrati per via orale due volte al giorno fino alla progressione della malattia o a una tossicità inaccettabile, secondo le informazioni di prescrizione.

Le reazioni avverse che si sono verificate in almeno il 20% dei pazienti trattati comprendono rash, nausea, diarrea, vomito, affaticamento, dolore muscolo-scheletrico, epatotossicità, cefalea, secchezza cutanea, dolore addominale, diminuzione dell’appetito, edema, anemia, tosse, vertigini, costipazione e neuropatia periferica.

Il tasso di risposta è coerente con i risultati dello studio CodeBreaK 101 che ha associato l’inibitore di KRAS sotorasib (Lumakras) e l’inibitore dell’EGFR panitumumab (Vectibix) e ha mostrato un ORR del 30%. Il National Comprehensive Cancer Network raccomanda un inibitore di KRAS più un inibitore di EGFR come opzione per il CRC refrattario con mutazione KRAS G12C.

“I pazienti affetti da tumore del colon-retto mutato in KRAS G12C hanno storicamente avuto prognosi sfavorevoli e continuano a necessitare di ulteriori opzioni terapeutiche”, ha dichiarato all’inizio di quest’anno Scott Kopetz, MD, PhD, dell’University of Texas MD Anderson Cancer Center di Houston, in un comunicato stampa che annunciava la decisione della Fda di accettare la richiesta di revisione prioritaria del farmaco.

La terapia si presenta sotto forma di compresse da 200 mg da deglutire intere con o senza cibo. Sebbene non vi siano controindicazioni, secondo le informazioni di prescrizione del farmaco vi sono diverse avvertenze e precauzioni. Queste includono reazioni avverse gastrointestinali, prolungamento dell’intervallo QTc, epatotossicità e malattia polmonare interstiziale/pneumonite, per le quali si suggerisce un monitoraggio.

Con adagrasib possono verificarsi alcune interazioni farmacologiche, tra cui forti induttori, inibitori e substrati del CYP3A4, oltre a farmaci che prolungano l’intervallo QT. Si suggerisce di non usare questi farmaci in concomitanza con adagrasib.

