Farmaci anti obesità: Boehringer Ingelheim sperimenta un triplo agonista

Boehringer Ingelheim sta iniziando una sperimentazione di fase iniziale per un triplo agonista candidato all’obesità che sta sviluppando con la biotech danese Gubra.

“Siamo entusiasti di vedere BI 3034701 passare alla fase 1. La prevalenza globale dell’obesità è in aumento e sono necessari trattamenti innovativi per affrontare questa complessa malattia cronica. Questo triplo agonista è un candidato farmaco che agisce sui recettori noti per indurre la perdita di peso e ha il potenziale per diventare un trattamento di nuova generazione e first in class per milioni di persone in tutto il mondo”, afferma Henrik Blou, Ceo di Gubra.

Denominato BI 3034701, il farmaco, sarà testato in uno studio di Fase 1 su 124 pazienti diviso in due parti: Il primo braccio comprenderà uomini sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni, mentre il secondo arruolerà uomini e donne in sovrappeso o obesi ma altrimenti sani. I partecipanti riceveranno l’iniezione del triplo agonista o un placebo. La conclusione dello studio è prevista per la seconda metà del 2025.

“Anche se in fase iniziale, questo è un altro passo nella nostra strategia globale per migliorare la qualità e la durata della vita delle persone affette da malattie cardiovascolari, renali e metaboliche interconnesse”, ha dichiarato in un comunicato Søren Tullin, responsabile globale della ricerca sulle malattie cardiometaboliche di Boehringer Ingelheim. “BI 3034701 è il secondo dei numerosi programmi di R&S congiunti con Gubra che stanno entrando in clinica”.

Le aziende stanno cercando di far progredire nuove terapie per l’obesità e la MASH che hanno come bersaglio più di un ormone. Il farmaco “tripla G” di Eli Lilly, retatrutide, che ha come bersaglio il GLP-1, il GIP e il glucagone, è attualmente valutato in tre studi di fase 3. Retatrutide, iniettabile settimanalmente, ha dimostrato una riduzione del peso di circa il 24% in uno studio condotto lo scorso anno. Lilly sta anche testando se retatrutide può trattare l’apnea del sonno e l’osteoartrite del ginocchio.

Gubra ha progettato il farmaco internamente e riceverà un pagamento a titolo di milestone per l’avvio della sperimentazione, anche se Boehringer Ingelheim è responsabile dell’ulteriore sviluppo e della commercializzazione globale.

Questa è la seconda collaborazione tra Boehringer Ingelheim e Gubra nel campo dell’obesità. L’anno scorso le aziende hanno presentato i risultati della fase iniziale di un altro candidato, un agonista del recettore del neuropeptide Y di tipo 2, che ha mostrato una riduzione dell’assunzione di energia e un rallentamento dello svuotamento gastrico. Questo farmaco è in un altro studio di Fase 1, in cui le aziende lo stanno provando in combinazione con GLP-1 – Wegovy di Novo Nordisk o survodutide di Boehringer e Zealand Pharma, candidato in fase avanzata.

Più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo convivono con l’obesità e i numeri continuano ad aumentare. Le stime indicano che entro il 2035, il 24% dell’intera popolazione mondiale sarà affetta da questa malattia.

L’obesità è un importante fattore di rischio per altre malattie cardiovascolari, renali e metaboliche (CRM), nonché per diversi tipi di cancro, che complessivamente sono una delle principali cause di morte in tutto il mondo.