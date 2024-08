Chiara Cami torna con il nuovo singolo “Una Settimana da Dio”

“Una Settimana da Dio” è il nuovo singolo di Chiara Cami, in uscita in radio e sulle piattaforme digitali per 2o Records

Così come, nel Libro della Genesi, Dio decide di prendersi il settimo giorno per riposare e ammirare il suo creato, anche nella personale storia di Chiara Cami c’è un partner che fa fuoco e fiamme per un po’ di tempo e poi si siede a braccia conserte ad aspettare che la storia d’amore continui da sé, come per miracolo. “Una Settimana da Dio” è un inno bubblegum pop contro il love-bombing: quella dinamica tossica per cui nelle relazioni si diventa dipendenti dall’alternarsi di giorni stupendi e giorni terribili. Così anche il brano si divide in momenti più acustici e introspettivi e altri più dreamy e in pieno mood estivo.

Un brano in cui il pianoforte, a tratti intimo e a tratti sbarazzino, e la batteria, caratterizzata da suoni sia elettronici che organici, fanno da scheletro sonoro. La canzone si sviluppa gradualmente, creando sezioni mano mano sempre più grandiose, tra cori corposi e trombe sul finale, che richiamano i pacifici angioletti dell’immaginario comune.

La costante, sia nel contesto del brano che negli altri singoli, sono le frasi pungenti di Chiara, che come sempre trasportano l’ascoltatore attraverso una storia ordinaria, resa spettacolare dalla narrazione della cantautrice, dalla produzione di Daria Huber e dalla copertina che ricorda, con ironia, quella iconica di “Teenage Dream” di Katy Perry.