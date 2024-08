Assimoco ottiene la certificazione per la parità di genere

Assimoco ha ottenuto la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere per le compagnie Assimoco e Assimoco Vita da Bureau Veritas

Gruppo Assimoco è la compagnia assicurativa di riferimento del movimento cooperativo italiano e ha ottenuto da Bureau Veritas la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere per le compagnie Assimoco e Assimoco Vita. Un riconoscimento giunto grazie all’impegno del Gruppo a favore di un percorso strutturato e più ampio per la diversità, equità e inclusione, coerente con la proposizione valoriale, culturale e con il modello di business perseguito e risultato dell’impegno del Gruppo nel promuovere l’attenzione alle persone.

La prassi per ottenere la certificazione ha rappresentato per Assimoco, oltre che un riconoscimento importante, anche un’ottima guida per avviare un percorso sistemico e virtuoso di cambiamento culturale, attraverso l’introduzione di una serie di buone pratiche sulle aree tematiche dell’uguaglianza di genere e più in generale nel riconoscimento di pari diritti ad ogni persona, a prescindere dalle caratteristiche individuali. Per questi motivi, a giugno 2023 in Assimoco è stato istituito il Comitato Guida di Gruppo per la Parità di Genere composto dai membri del Comitato di Direzione del Gruppo, ed è stata nominata la Manager per la diversità, equità e inclusione, Claudia Abbruscato, con la responsabilità di garantire medesime opportunità in termini di processi e programmi, a prescindere dal genere, e favorire iniziative volte alla promozione dell’equità, dell’empowerment femminile e del superamento degli stereotipi. È stato inoltre istituito il gruppo degli Ambassador per la diversità, equità e inclusione, persone delle diverse Aree di Governo, adeguatamente formate, che hanno il compito di stimolare riflessioni e dibattiti, intercettare esigenze ed eventuali resistenze al fine di favorire il cambiamento culturale e creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, che promuova la convivenza e la valorizzazione delle differenze.

L’impegno di Assimoco, che ha portato all’ottenimento della certificazione, si concretizza attraverso la promozione delle pari opportunità con il nuovo Contratto Integrativo come strumento di benessere dei dipendenti, equità e inclusione e iniziative a supporto di chi ha responsabilità di cura; la promozione di una cultura organizzativa per contrastare nelle pratiche quotidiane ogni forma di discriminazione, distorsione e pregiudizio e per far prosperare una nuova sensibilità fondata sulle alleanze a tutti i livelli e sulla valorizzazione delle differenze. Gli strumenti che supportano tale impegno sono, ad esempio, attività di comunicazione e sensibilizzazione su tematiche quali il linguaggio ampio, la genitorialità e più in generale le responsabilità di cura. Inoltre il Rating di sostenibilità Assimoco-Eticapro – il primo strumento in ambito assicurativo che permette a imprese, cooperative, enti, di misurare la propria condotta sotto il profilo sociale e ambientale per orientarsi verso comportamenti più sostenibili – sarà integrato con la valutazione delle buone prassi in termini di diversità, equità e inclusione.

“Questa certificazione conferma il nostro impegno nella promozione dei nostri valori e nell’attenzione al benessere delle persone. Impegno che si realizza nelle nostre iniziative e il cui successo trova riscontro nei numeri. – ha commentato Ruggero Frecchiami, Direttore Generale di Assimoco – Solo per citarne alcuni, in Assimoco le persone vengono trattate in modo imparziale indipendentemente dal sesso secondo il 94% dei dipendenti che hanno risposto al questionario del Great Place to Work; Il 100% delle persone che hanno fruito del congedo parentale nell’ultimo biennio sono ancora impiegate, non si registrano infatti dimissioni tra neo mamme e neo papà; c’è parità di presenza di personale di genere femminile e maschile, con il 41% dei dirigenti donna e, più in generale, una percentuale del 57% di donne presenti nella prima linea di riporto al vertice”.