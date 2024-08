Ugo Crepa torna con la nuova canzone “100km/h”

Disponibile in rotazione radiofonica e in streaming per Futura Dischi il nuovo singolo di Ugo Crepa “100km/h” con il featuring di Claver Gold

100km/h è il nuovo singolo di UGO CREPA, fuori per Futura Dischi. Il brano segue la precedente pubblicazione del brano Stanca e vede l’importante collaborazione di Claver Gold, in una sinergia già sperimentata nel disco del rapper per il brano “Dopo di noi” e in due date del tour.

100km/h parla di un rapporto finito, in cui l’ultimo passo è semplicemente accettare la realtà. In quest’utlima tappa del viaggio, la più triste, trovano spazio dubbi, incertezze e un mood grigio, quasi a fare pendant con ciò che si sta vivendo interiormente. Le atmosfere sono esaltate dalla presenza di Claver Gold: “quando ho scritto il pezzo, cioè la prima strofa e il ritornello, ho subito pensato a Claver, la malinconia delle liriche e il suo essere diretto nella scrittura erano perfette per descrivere l’altra metà del viaggio, e sono entusiasta che abbia deciso di salire a bordo. La stima artistica è al pari di quella umana, ed è per me da sempre la cosa più importante.” (Ugo Crepa)

“Ugo credo sia uno dei talenti più cristallini della nuova scena rap italiana, per me è un immenso piacere poter collaborare con lui in questa traccia” (Claver Gold)

BIO

Ugo Crepa è un rapper e cantautore di Napoli il cui sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Nel 2020 incontra Squarta – suo attuale manager – e Gabbo, con cui nasce un’importante collaborazione attiva tutt’ora. Negli anni pubblica diversi singoli che vantano un ottimo successo nella scena indie e rap italiana – tra cui La metà di un minuto, Marigliano, Laion feat. Clementino, e Non mi vuoi più bene, il singolo in collaborazione con Dutch Nazari – e il suo nome inizia a circolare sempre di più nella sua città, tra collaborazioni e aperture ai live di artisti del calibro di Salmo, Clementino, Gemitaiz, Nitro, Jack The Smoker.

Dopo la pubblicazione del suo primo ep a maggio 2023 La vita è quella cosa che succede mentre, al cui interno spiccano le collaborazioni con Gemello per il brano Circumvesuviana e Dutch Nazari per È stato bello, a fine anno pubblica Nuvola con Mazzariello.

Inaugura il 2024 con Candeline, il suo nuovo singolo feat. Ghemon, e l’anno prosegue con altre importanti collaborazioni: a marzo Ugo Crepa è all’interno della tracklist del nuovo disco dei Cor Veleno, Fuoco Sacro, sulle note di Tuta acetata; ad aprile collabora nel nuovo disco di Claver Gold, Questo non è un cane, per il brano Dopo di noi. A metà anno inizia la collaborazione con Futura Dischi, che porta all’uscita dei singoli Stanca e 100km/h.