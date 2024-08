Sui digital store la colonna sonora di “Sul più bello”

“Sul più bello” in streaming su Prime Video: la colonna sonora della serie tv disponibile sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutti i digital store la colonna sonora della serie TV “Sul più bello”, composta da Alessandro Sartini in collaborazione con Paolo Vivaldi, prodotto da Maqueta Records per Eagle Pictures.

I compositori Sartini e Vivaldi lavorano insieme da oltre 15 anni e sono noti per aver scritto, a parti inverse, colonne sonore per numerose serie della tv nazionale e film di successo anche in ambito internazionale. Le musiche originali di “Sul più bello – La Serie” accompagnano la storia dei protagonisti con una linea emotiva musicale moderna e classica nello stesso tempo, ricercata e curata nello stile, nei suoni e nei temi composti dal M° Sartini in collaborazione con M° Vivaldi, la partecipazione di Aldina Vitelli e la produzione di Fernando Alba. La serie comprende un repertorio musicale ricco di canzoni di successo di artisti da tutto il mondo, ma anche canzoni inedite scritte apposta per la serie, come le sigle di Svegliaginevra in apertura e leomeconi con “marta” in chiusura, che arricchiscono ulteriormente la narrazione introduttiva e conclusiva degli episodi.