Stasera su Rai 4 “Don’t Look at the Demon”: la trama del film

Folklore e atmosfere horror in prima serata su Rai 4 con il film “Don’t Look at the Demon” di Brando Lee: ecco la trama

Mercoledì 14 agosto su Rai 4 la prima serata è horror: alle 21:20 va in onda il film “Don’t Look at the Demon”, diretto dal regista malese Brando Lee. A interpretare la protagonista, la sensitiva Jules, è l’icona del cinema horror e figlia d’arte Fiona Dourif. Jules conduce un programma televisivo che si avventura in diversi paesi del mondo alla ricerca di veri casi paranormali da documentare.

Insieme ai suoi colleghi, che compongono la Skeleton Crew, arriva in Malesia, nella villa di una coppia americana che teme un’infestazione da poltergeist. Inizialmente Jules non percepisce nulla, ma quando sta per salutare i proprietari ha una visione che la convince a passare la notte lì. Brando Lee scrive, dirige e produce il film aggiungendo un tocco di folklore al filone dell’horror con infestazioni demoniache ed esorcismi. Nel cast anche Harris Dickinson, protagonista di “The King’s Man – Le origini”, “La ragazza della palude” e “Triangle of Sadness”.