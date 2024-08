Stasera su Rai 1 in onda “I misteri della marea”: la trama

Stasera Rai 1 trasmette alle 21.25, “I misteri della marea” con Garance Thénault, Christopher Bayemi e Julie Gayet per il ciclo “Misteri sotto il sole”: la trama

Droga, crimine e una coppia di sbirri con un passato complicato. In prima visione assoluta, mercoledì 14 agosto in prima serata, Rai 1 trasmette alle 21.25, “I misteri della marea” per il ciclo “Misteri sotto il sole”. Nel film diretto da Lorenzo Gabriele e interpretato da Garance Thénault, Christopher Bayemi e Julie Gayet, l’azione parte dalle coste atlantiche francesi dove l’oceano scarica balle di cocaina delle quali le autorità locali non riescono a capire la provenienza.

Poi, in mezzo alla droga, viene rinvenuto un cadavere e Sarah Meunier, capitano dell’anticrimine, deve venire a capo del mistero collaborando con Ben, ufficiale dell’antidroga. Per entrambi è una sorpresa scoprire che si conoscono da molto tempo. Colpi di scena dove al lato avventuroso si affianca un versante umano altrettanto intrigante. Suggestiva l’ambientazione in riva all’Atlantico.