Serenissima Ristorazione investe nel benessere dei dipendenti

Nel mondo dinamico della ristorazione, investire nella salute mentale dei propri collaboratori non è solo un atto di responsabilità, ma un valore centrale che guida ogni decisione e iniziativa. È con questa vision che Serenissima Ristorazione ha lanciato un nuovo e ambizioso progetto volto a migliorare il benessere dei suoi collaboratori, delle sue collaboratrici e delle loro famiglie.

In collaborazione con Sygmund, un’applicazione dedicata al miglioramento della salute mentale registrata presso il Servizio Sanitario Nazionale e monitorata dall’Ordine degli Psicologi, Serenissima Ristorazione offre ai suoi collaboratori e alle sue collaboratrici l’accesso a sessioni di supporto psicologico. Questa partnership non è solo una risorsa, ma un impegno tangibile verso la promozione della salute mentale come pilastro fondamentale del benessere di ogni individuo. Una delle caratteristiche chiave di questo programma è la facilità d’uso e l’anonimato garantito. I collaboratori, le collaboratrici e le loro famiglie possono usufruire di consulenze psicologiche senza il timore di compromettere la loro privacy. Questo approccio rispettoso e sensibile mira a creare un ambiente dove il benessere emotivo diventa una priorità condivisa.

Serenissima Ristorazione: supporto per collaboratori, collaboratrici e famiglie

Questo progetto non si limita al supporto individuale dei dipendenti durante le sfide quotidiane: si estende infatti anche a supportare le famiglie, riconoscendo il ruolo cruciale che essa ha. “Il servizio è anonimo ed esterno all’azienda, al fine di garantire la riservatezza e la privacy di coloro che desiderano farne uso ed è destinato non solo a tutti i collaboratori e le collaboratrici di Serenissima Ristorazione , ma si estende anche ai loro familiari”, si legge in una nota. L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso di benessere, in cui la salute mentale diventa una risorsa comune capace di rafforzare l’intera comunità aziendale.