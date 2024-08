Roby B. online con il nuovo singolo “Tribal Vibes”

Il nuovo singolo di Roby B è “Tribal Vibes” e l’ha appena pubblicato D:SIDE, una delle tante label dell’universo musicale di Jaywork Music Group

Il nuovo singolo di Roby B è “Tribal Vibes” e l’ha appena pubblicato D:SIDE, una delle tante label dell’universo musicale di Jaywork Music Group. Il brano è un viaggio un po’ tribale e un po’ elettronico, a seconda dei punti di vista ed è senz’altro molto efficace sul dancefloor e non solo.

Per dirla con le parole di Roby B., è techno melodica, ovvero musica che può davvero coinvolgere tante persone. “Tribal Vibes” è perfetta per un dj set al tramonto, all’alba e pure, perché no, nel bel mezzo di una notte di groove e follie. “Sono una persona molto semplice a cui piace mettere in musica le proprie emozioni e le cose che mi danno ispirazione, nulla di più”, dice di sé Roby B. “Mi sento veramente me stesso solo quando sono in studio e dietro alla mia console in discoteca”.