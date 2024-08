Previsioni meteo 14 agosto 2024: nuovo picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 agosto 2024: anticiclone africano ancora protagonista assoluto, temperature fino a +40°C

Condizioni meteo bloccate sull’Italia. L’Estate prosegue in compagnia del caldo intenso e dell’anticiclone nordafricano, specie sulle regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori. Un nuovo rinforzo dell’alta pressione ha determinato un ulteriore aumento delle temperature su tutta Italia con picchi di +40°C ed afa, complici gli elevati tassi d’umidità .

La situazione non si sbloccherà almeno fino a Ferragosto. Possibile poi una graduale flessione dell’alta pressione sul suo bordo settentrionale con ritorno di passaggi instabili specie al nord, dove le temperature sono attese vicine alle medie del periodo, mentre l’Estate proseguirà indisturbata al centro-sud ed Isole con caldo ancora intenso.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli per lo più soleggiati, salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio ancora cieli prevalentemente soleggiati e qualche innocuo addensamento in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni sulle zone interne della Calabria e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .