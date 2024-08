Pino Biaggioli nelle radio e online con “Angelo Mio”

“Angelo mio” è il nuovo intenso inedito di Pino Biaggioli. Composto tra le lacrime il brano è la promessa di un appuntamento eterno, dettata da un padre al proprio figlio

È la storia di un Uomo, un Padre, un grande Amico, una bellissima persona che, dopo aver perso suo figlio di soli 4 anni nel terrificante terremoto a Pescara del Tronto, il 24 agosto 2016, insieme alla suocera, ha deciso di trasformare il suo grande e inguaribile dolore in Amore verso tutti bambini. Così già nel 2017 lui, sua moglie ed un gruppo di amici, hanno fondato l’associazione “insiemeagiordano”. Un associazione che aiuta le famiglie in difficoltà economica, ad affrontare con più tranquillità tutte le spese necessarie al percorso medico e curativo dei propri bambini senza distinzioni o confini territoriali.

La canzone è dedicata a Massimo Ciarpella e Manuela Barrilla, che il cantautore ringrazia per il grande coraggio e per l’innato amore verso gli altri e che sente di poter considerare famiglia. Un brano difficile da scrivere e cantare, anche perché in esso rivive una tragica esperienza simile avvenuta alla sorella, ma la speranza è che nel suo ascolto, i genitori del piccolo Giordano possano trovare quel piccolo conforto che sarà l’appuntamento e il ricongiungimento con i nostri cari, per l’eternità.

A Giordano

Pino Biaggioli inizia la sua carriera nel 2000 quando entra a far parte di un’orchestra Maremmana. Dopo circa 2 anni inizia a comporre canzoni cantautorali, raccontando storie vere e molto personali e realizzando così il primo CD intitolato “Guardando la luna e le stelle” composto da 10 tracce inedite.

Nel 2002, lascia l’orchestra, per intraprendere una carriera da solista.

Nel 2004, con il suo secondo lavoro in studio “Ora sei qui”, ottiene un contratto con l’etichetta discografica Pentamusic di Latina.

2005 realizza il terzo album intitolato “Guardati, sentiti, fermati”, un lavoro dallo stile più Rock con il quale ottiene un nuovo contratto editoriale con la 103 edizioni musicali di Milano, unitamente alla PDD edizioni musicali, sempre di Milano.

Numerose le esibizioni in diverse città italiane, molto spesso per beneficenza e solitamente con artisti di fama internazionale, ricevendo apprezzamenti da personaggi noti quali: Paolo Belli, Gianni Morandi, Fabio Testi ed altri.

Un ulteriore apprezzamento ricevuto è stato per l’inedito composto in ricordo del Santo Padre Karol Wojtyla “Un ultimo saluto” trasmesso anche sulle radio cattoliche del Vaticano e cantato in diretta dal gruppo Diocesano di Latina durante l’Angelus domenicale, su RAI2 in cui era ospite.

Dal 2015, per motivi strettamente familiari, ha dovuto abbandonare il panorama musicale, per poi riprenderlo nel 2022 con la realizzazione di un nuovo inedito dal titolo “Il Futuro noi due”, dedicato alla sua secondogenita Asia, nata prematura a soli 6 mesi e affetta da Distrofia Miotonica Tipo1 o Sindrome di Steinert. Il singolo fa parte di un nuovo progetto musicale già in cantiere e che vedrà ulteriori 15 nuovissimi brani.

Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Brividi” e “Angelo mio”.