Manifatturiero: ancora aperte le iscrizioni a Start Up to Dare

Start Up to Dare un’iniziativa rivolta a startup emergenti che mira a promuovere nuove idee di business che possano dare un reale supporto allo sviluppo del manifatturiero

Nasce Start Up to Dare un nuovo contest dedicato ai progetti tecnologicamente innovativi e sostenibili per rendere più competitivi i settori dell’agricoltura, beni di consumo, meccanica, medicale e trasporti. Potranno partecipare alla competizione tutte le soluzioni sviluppate mediante l’uso di software, o che prevedano nel breve termine la sua adozione. Le candidature dovranno essere inviate online entro il 30 agosto 2024 compilando il modulo che si trova al sito nmlive.nuovamacut.it

Il progetto, realizzato in collaborazione con Almacube, l’incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro, è un’occasione per le giovani imprese non solo per ricevere un finanziamento, ma anche per farsi conoscere da imprenditori, investitori, professionisti del settore e avviare nuove collaborazioni.

La competizione guidata da una giuria di esperti selezionerà un massimo di 15 progetti pre-finalisti che dovranno discutere la propria Startup il 12 e 13 settembre, questa seconda fase decreterà i 5 progetti finalisti che si sfideranno per conquistare il podio.

“Con Start Up to Dare il nostro obiettivo è creare un ambiente che favorisca l’innovazione e supporti le startup nel loro percorso di crescita,” – ha dichiarato Sauro Lamberti, AD TS Nuovamacut – “siamo entusiasti di questa iniziativa perché scoprire nuove idee di business e talenti emergenti va nella direzione di sostenere l’innovazione e l’imprenditorialità, valori che fanno parte della nostra mission aziendale.”

La premiazione del contest si terrà il 16 ottobre 2024 al Paganini Congressi di Parma in occasione del NuovamacutLive, l’evento italiano dedicato alle tecnologie per lo sviluppo prodotto. Il miglior progetto riceverà un contributo in denaro e in soluzioni tecnologiche del portfolio Nuovamacut dal valore di 10mila euro.

La multinazionale francese Dassault Systèmes di cui, TS Nuovamacut è Platinum Partner, darà inoltre la possibilità a tutti i candidati, previa valutazione del rispetto dei requisiti minimi del contest, di accedere al programma Start up che consiste nell’utilizzo gratuito per 12 mesi del CAD di progettazione SOLIDWORKS, offrendo licenze software per un valore che arriva fino a 50mila euro.

In un momento in cui l’Italia non riesce ancora pienamente a scommettere sulle giovani imprese – come riporta il Paper SIOS24 Summer di Startup Italia (giugno 2024), nel quale si registra una decrescita del 15% circa degli investimenti a sostegno delle Startup – TS Nuovamacut intende fare la propria parte per dare nuova linfa all’ecosistema economico e tecnologico del Paese.

Per maggiori informazioni: conteststartup@nuovamacut.it