“L’ironia è una cosa seria” è la nuova canzone di Schiuma

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’ironia è una cosa seria” (https://bfan.link/l-ironia-e-una-cosa-seria), il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe.

Il testo del brano invita a dare spazio ai propri pensieri, senza filtri, anche se questa propensione, come dice la cantautrice indie-pop “può esporre al rischio di essere giudicati ‘scomodi’ e di non essere ascoltati”. “Oggi più che mai – continua Schiuma – si rende fondamentale far sentire la propria voce ed esprimere le proprie idee, visto che viviamo in un clima sempre più tendente alla passiva accettazione di ciò che accade nel mondo”.

La produzione musicale di “L’ironia è una cosa seria” è di Elliott e l’arrangiamento, volutamente low-fi, a suo modo è ispirato dagli ambienti 8-bit pop-punk di inizio duemila immersi nella retrogaming culture.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e dopo pubblica “Canzone triste” e, il mese successivo, “Ossessionata”. Il primo brano pubblicato nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica, seguito da “Lalala”. Poi a giugno 2023 arriva il suo primo EP, “Armonia//silenzio” che la fa approdare in altre playlist editoriali come “sanguegiovane” e “Rock Italia”, e si arricchisce di altri singoli a fine estate. Con i successivi singoli conferma la sua presenza nelle più importanti playlist editoriali tra cui GLOW internazionale.