In radio e online “t.v.b”, il singolo d’esordio di Tox

Il brano “t.v.b.” di TOX narra la storia di una ragazza unica, che decide di partire per un viaggio improvviso senza avvisare nessuno

Fuori il primo singolo di TOX, intitolato “t.v.b.”. Con il suo stile inconfondibile, il giovane artista racconta le esperienze giovanili e spensierate, immergendoci in una storia che parla di crescita, scoperta e sentimenti sinceri.

“t.v.b.” narra la storia di una ragazza unica, che decide di partire per un viaggio improvviso senza avvisare nessuno. La protagonista, diversa dalle altre, è affascinata da interessi particolari e rari, come la passione per i musei d’arte contemporanea. Questo dettaglio non solo arricchisce il personaggio, ma aggiunge un tocco di originalità alla trama.

Durante la sua avventura incontra un ragazzo speciale, la cui voce viene rappresentata musicalmente da una “voce fuori campo”. Nonostante la connessione che si crea tra i due, la ragazza non riesce a esprimere i suoi sentimenti in modo chiaro, se non con un semplice e sincero “t.v.b.”.

Questo piccolo gesto, apparentemente banale, è il fulcro dell’intero testo.