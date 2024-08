Il film “Il mercante di stoffe” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Stasera su Rai Movie il film “Il mercante di stoffe” (Italia, 2008) di Antonio Baiocco, con Sebastiano Somma, Marta Bifano, Nadia Kibout: la trama

Rai Movie celebra i quarant’anni di carriera di Sebastiano Somma con un film tra i meno conosciuti dell’attore: mercoledì 14 agosto, alle 21.10, va in onda “Il mercante di stoffe”. Siamo negli anni Trenta, in Marocco, dove dall’Italia arriva un commerciante di tessuti in viaggio d’affari verso il Sud del paese.

Qui Alessandro incontrerà Najiba, giovane operaia araba, promessa sposa a Omar, figlio del padrone dello stabilimento dove la ragazza lavora. L’italiano s’innamora follemente di lei, e lei di lui, ma siamo in un’epoca e in un luogo in cui le relazioni clandestine non hanno vita facile. Suggestione, colori, una vicenda originale e una fotografia molto bella per un film atipico, da recuperare.

“Il mercante di stoffe” (Italia, 2008) di Antonio Baiocco, con Sebastiano Somma, Marta Bifano, Nadia Kibout.