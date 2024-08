Idrogeno e decarbonizzazione: AVL Italia entra come socio cofondatore in Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

AVL Italia, società ingegneristica specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi innovativi per la mobilità sostenibile, entra a far parte come socio cofondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF). L’azienda, con sede tra Torino e Cavriago di Reggio Emilia, nel cuore della Motorvalley, intende contribuire alla mission di VSF in particolare in tre aree di intervento: Idrogeno, Transizione Energetica e Ambiente e Venezia Città Campus, oltre che attraverso lo sviluppo di progetti di finanza sostenibile in ottica ESG.

In merito all’Idrogeno, la trasversalità delle competenze maturate dalla società – specializzata nella progettazione, sviluppo e validazione di sistemi a idrogeno destinati sia alla mobilità che alla generazione di energia – consente la gestione di infrastrutture ed ecosistemi complessi, come ad esempio l’area industriale di Porto Marghera.

Nell’ambito della Transizione Energetica e Ambiente, AVL Italia progetta soluzioni e metodologie per ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2 con l’obiettivo di decarbonizzare il settore dei trasporti.

In merito a Venezia Città Campus, AVL Italia collabora attivamente con università e istituti di formazione per attività di orientamento e divulgazione scientifica. L’azienda intende, dunque, contribuire all’estensione dell’offerta formativa proponendo lo sviluppo di nuove competenze oltre che laboratori di ricerca su diverse tematiche, quali l’intelligenza artificiale, i combustibili alternativi, la sperimentazione di sistemi di propulsione alternativa, i sistemi di automazione e virtualizzazione.

AVL Italia è già presente nel territorio veneziano attraverso il suo impegno nell’industria marina. Nello specifico, sta lavorando ad uno studio di fattibilità per la conversione dei motori endotermici delle piccole imbarcazioni verso motori ibridi ed elettrici. L’obiettivo, in linea con quello della Fondazione, è di contribuire a rendere Venezia pioniera nell’implementazione e sviluppo della mobilità green, sia in acqua che su strada.

Renato Brunetta, Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ha dichiarato: «Accogliamo con piacere questo nuovo ingresso eccellente tra i soci della nostra Fondazione, certi che AVL Italia entrerà prontamente in una relazione costruttiva con gli altri soci sui molti progetti in essere. Insieme, collaboreremo al programma Venezia Città Campus, per sviluppare ulteriormente l’economia della conoscenza nel nostro territorio, così come ai tavoli di lavoro dedicati alla filiera dell’idrogeno – tema cui dedicheremo il “Venice Hydrogen Forum” di ottobre – e nelle diverse iniziative di transizione energetica ed ecologica».

Dino Brancale, Amministratore delegato di AVL Italia, ha commentato: «Siamo orgogliosi di poter far parte della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation. Da anni lavoriamo alla transizione energetica e ambientale e alle nuove tecnologie che devono o possono supportarla, anche dal punto di vista della finanza sostenibile e delle politiche ESG. Essere a Venezia, soci di VSF, e far parte di una rete di competenze e di attori che fattivamente lavorano per raggiungere gli obiettivi ecologici che l’intera Europa si è prefissata ci fa dire che siamo nel posto giusto al momento giusto».