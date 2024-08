Autotrasporto: cosa cambia con i nuovi ADAS obbligatori

Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere equipaggiati con avanzati sistemi di assistenza alla guida i famosi ADAS obbligatori: cosa significa

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/2144, tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere equipaggiati con avanzati sistemi di assistenza alla guida i famosi ADAS obbligatori. Questi dispositivi sono progettati per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti. Vediamo nel dettaglio i principali sistemi obbligatori e il loro impatto sulla sicurezza e sulla gestione delle flotte aziendali.

Intelligent Speed Assistance (ISA)

Il sistema informa il conducente dei limiti di velocità tramite segnali visivi e acustici. Sebbene non intervenga direttamente su freni o acceleratore, il conducente può comunque scegliere di adeguare la velocità del veicolo in base ai limiti rilevati dal sistema​;

Automatic Emergency Braking (AEB)

Il sistema AEB rileva potenziali rischi di collisione attraverso sensori e, in caso di mancata reazione del conducente, attiva automaticamente i freni per evitare l’urto o ridurne la gravità;

Sistema di mantenimento della corsia

Noto come Lane Keeping System (LKS) avvis il conducente quando il veicolo sta per uscire involontariamente dalla corsia e, se necessario, corregge la traiettoria per riportarlo in sicurezza nella corsia corretta​;

Scatola Nera

La normativa richiede l’installazione di un registratore di dati di evento (EDR) che raccoglie informazioni cruciali sulla dinamica degli incidenti in modo anonimo, contribuendo all’analisi e alla prevenzione degli incidenti futuri​;

Predisposizione per Alcolock

Anche se non obbligatorio, i veicoli devono essere predisposti per l’installazione di dispositivi che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolico superiore ai limiti legali​;

Avviso di disattenzione, stanchezza e distrazione del conducente

Rileva segnali di stanchezza o distrazione del conducente attraverso sensori e telecamere, avvisandolo di prendere una pausa se necessario​;

Segnalazione di arresto di emergenza per frenata improvvisa

La funzione di segnalazione di arresto di emergenza si attiva durante una frenata improvvisa, facendo lampeggiare le luci degli stop al fine di avvisare i veicoli della situazione di emergenza in corso. Tale dispositivo mira a mitigare il rischio di tamponamenti e collisioni posteriori;

Rilevamento in retromarcia

Questo sistema, grazie ai sensori e alle telecamere presenti sulla parte posteriore del mezzo, segnala la presenza di ostacoli durante le operazioni di manovra in retromarcia;

L’introduzione degli obblighi ADAS rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza stradale.