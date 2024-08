Tim Bowness presenta il nuovo singolo “When Summer Comes”

È uscito il sublime secondo singolo estratto da “Powder Dry”, prossimo lavoro di Tim Bowness per l’etichetta Kscope

È uscito il sublime secondo singolo estratto da Powder Dry, prossimo lavoro di Tim Bowness per l’etichetta Kscope. Il brano, intitolato “When Summer Comes”, è una scintillante fusione di pianoforte preparato, Mellotron e voci agrodolci. Colonna sonora di un film che non c’è mai stato, il brano presenta un potente mix di croon classico e di atmosfere emozionanti.

Bowness presenta così il nuovo singolo: “Credo questo brano abbia una qualità nostalgica e struggente. Parla di qualcuno che cerca di convincersi che arriverà un cambiamento significativo, pur sapendo istintivamente che finirà per commettere di nuovo gli stessi errori. È una ballata cinematografica con richiami ai miei artisti preferiti, come Scott Walker della fine degli anni ’60 e David Sylvian dell’era Secrets of the Beehive. Inevitabilmente, c’è anche un po’ di No-Man (e molto di me) nel mix“.

Il video evocativo e astratto della canzone è stato creato da Matt Vickerstaff.

“Questo è il migliore e il più creativo di tutti gli album di Tim”

Steven Wilson

Con 16 pezzi concentrati in 40 minuti, l’ottavo album in studio di Tim Bowness, Powder Dry, rappresenta un nuovo inizio con una nuova label.

Mettendo insieme acuti contrasti, l’album spazia tra i generi rimanendo accessibile e selvaggiamente sperimentale, abbracciando l’Industrial Rock, l’Electro Pop, il linguaggio diretto cantautorale, paesaggi sonori spettrali e altro ancora.

Interamente prodotto, suonato e scritto da Bowness (una novità assoluta), Powder Dry è stato mixato (in stereo e Surround Sound) dal partner di Bowness nei No-Man (e nel podcast The Album Years), Steven Wilson.

“Powder Dry” tracklist:

Rock Hudson

Lost / Not Lost

When Summer Comes

Idiots At Large

A Stand-Up For The Dying

Old Crawler

Heartbreak Notes

Ghost Of A Kiss

Summer Turned

You Can Always Disappear

Powder Dry

Films Of Our Youth

This Way Now

I Was There

The Film Of Your Youth

Built To Last