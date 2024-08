Quando si vendemmia? La data si sceglie con il Polyscan di Vinventions

Vinventions ha sviluppato Polyscan con l’obiettivo di offrire ai viticoltori un metodo semplice e facilmente applicabile per monitorare la maturità dell’uva. Questo strumento avanzato permette di identificare l’arresto del caricamento di zucchero negli acini, un indicatore chiave che segna l’inizio delle diverse sequenze aromatiche durante la maturazione.

Il Polyscan di Vinventions è uno strumento smart che offre supporto decisionale avanzato grazie alla sua connessione a un database centrale. Questo dispositivo identifica le finestre aromatiche ottimali durante la maturazione dell’uva e fornisce guide dettagliate agli utenti. Grazie all’analisi accurata dei dati, i viticoltori possono contare su un monitoraggio continuo e preciso, garantito dall’expertise degli specialisti di Vinventions.

Il Polyscan utilizza la voltammetria per valutare i livelli di polifenoli, cruciali per prevedere la stabilità e il potenziale ossidativo dei vini. Lo strumento Color, progettato per fornire analisi precise e raccomandazioni per la gestione del colore del vino, impiega la colorimetria a riflessione per fornire misurazioni precise del colore, allineandosi con la percezione visiva umana. Entrambi gli strumenti, portatili e di facile utilizzo, forniscono risultati rapidi, ideali per l’uso in cantina.

Il Polyscan è un prezioso alleato per i viticoltori, permettendo di ottimizzare le decisioni sulla vendemmia in base agli obiettivi specifici di ogni parcella, effettuando controlli settimanali di maturità direttamente in vigna. Che si tratti di vitigni bianchi come il chardonnay, con profili aromatici che evolvono da agrumi a frutti bianchi e gialli, o di vitigni rossi, Polyscan fornisce indicazioni precise sulle finestre aromatiche, migliorando la qualità del prodotto finale.

Grazie al Polyscan, i produttori possono stabilire con maggiore accuratezza la data della vendemmia in base al profilo aromatico desiderato, assicurando così un risultato finale di altissima qualità.

In un mercato sempre più competitivo, è essenziale per i produttori controllare ogni elemento per garantire un vino che risponda agli standard di qualità e alle aspettative dei consumatori.

Per dimostrare le capacità di questo strumento innovativo, Vinventions ha recentemente organizzato un webinar tecnico focalizzato sulla gestione avanzata del colore nei vini rosati. Durante l’evento, sono state presentate le ultime innovazioni di Vinventions, inclusi gli strumenti Polyscan e Color.

Durante il webinar, si sono affrontate le sfide del mantenimento della stabilità del colore dei vini rosati e l’impatto della SO2 sul colore del vino. Il video del webinar è disponibile, dopo registrazione, qui: https://bit.ly/3Wg9QkG.

Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusure innovative e sostenibili, si distingue come esperto enologico, supportando i viticoltori lungo tutto il processo di vinificazione con la gamma di strumenti Wine Quality Solutions (WQS). Tra questi, il noto analizzatore di ossigeno portatile Nomasense O2, ora affiancato da nuovi strumenti di supporto decisionale.

