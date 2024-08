Previsioni meteo 13 agosto 2024: clima bollente al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 agosto 2024: anticiclone africano in azione porta l’ennesima ondata di caldo di questa estate

Condizioni meteo ancora all’insegna del caldo sull’Italia e aumentano le città da bollino rosso in vista del Ferragosto. Una bolla calda continua infatti a stazionare sull’Europa e anche sull’Italia, dove avremo un ulteriore incremento delle temperature. Entro Ferragosto però una vasta circolazione depressionaria presente tra Islanda e Isole Britanniche spingerà correnti instabili sull’Europa occidentale le quali potrebbero lambire anche l’Italia con un peggioramento meteo soprattutto sulle regioni del Nord e a seguire anche su quelle centrali entro venerdì.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 13 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli per lo più soleggiati, salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio ancora cieli prevalentemente soleggiati e qualche innocuo addensamento in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni sulle zone interne della Calabria e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .