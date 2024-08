Premio GIST Travel Food Award 2024: aperto il bando

Al via l’ottava edizione del premio GIST Travel Food Award, che sarà consegnato come di consueto al TTG di Rimini, che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2024

Partita l’ottava edizione del premio GIST Travel Food Award, che sarà consegnato come di consueto al TTG di Rimini, che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2024 (giorno e data esatti saranno comunicati a breve).

Elena Bianco, presidente del premio, ha ritenuto – insieme alla giuria – di adottare come tema “Semplificare per vivere in questo Mondo“, focalizzando in questo modo l’attenzione sulla necessità di valorizzare il mondo food, così importante nello sviluppo turistico di una destinazione, anche attraverso la sintesi. Tra l’offerta di prodotto e quella di esperienza, nel rispetto di qualità e sostenibilità.

2 le categorie del premio: migliore destinazione enogastronomica (Italia ed estero) e migliore iniziativa o evento enogastronomico (Italia ed estero), a cui si aggiunge un Premio Speciale dedicato quest’anno ad uno chef che abbia saputo promuovere il territorio attraverso il proprio lavoro.

Il bando e i moduli per l’inoltro delle candidature sono allegate a questa mail.

La giuria del premio GIST Travel Food Award è composta, oltrechè da Elena Bianco che ne è presidente, dai colleghi: Alessandra Gesuelli, Carmen Guerriero, Riccardo Lagorio, Alberto Lupini, Sara Magro, Giambattista Marchetto, Ada Mascheroni, Marco Morelli, Paola Scaccabarozzi e Marina Tagliaferri.

Gli organizzatori invitano tutti i soci e gli amici del GIST a presentare le candidature entro e non oltre il 22 settembre 2024 al seguente indirizzo: travelfoodaward@gmail.com – cell. 335 7710036.

Le candidature pervenute oltre il termine o in diversa mail da quella sopra indicata non saranno valide e non riceveranno risposta.