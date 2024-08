Paltrinieri si è rotto un gomito: subito operato, tornerà presto a nuotare

Il nuotatore azzurro Paltrinieri si è rotto un gomito la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: “Già operato, torno presto”

Gregorio Paltrinieri s’è rotto un gomito, “la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera, però. Quello è stato bello”. Almeno il destino non s’è accanito più di tanto sul pluricampione olimpico del nuoto. Ha aspettato che riuscisse a conquistare un bronzo negli 800 metri e un argento nei 1500 a Parigi. Poi la faticatissima 10 chilometri nelle acque libere (e non si sa quanto pulite) della Senna, e infine l’emozionante sfilata finale dei Giochi. S’è fatto male così, Greg.

Paltrinieri ha annunciato l’infortunio sui social a cose fatte. “Già operato”, promette di “tornare presto”. . Già operato, tornerò presto”, conclude. Se la farà per davvero ancora non si sa: dopo l’ultima gara aveva dettato ai microfoni un enorme punto interrogativo sul suo futuro agonistico. “Ho bisogno di fermarmi per qualche mese”, aveva detto. Ora dovrà farlo per forza.