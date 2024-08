Musica: il 2024 per leomeconi ha segnato una svolta

Il 2024 per leomeconi ha segnato una svolta. Sono infatti usciti “guastafeste” e “supergelosa”, 2 dei 3 bani che fanno parte della trilogia che si completa con “troppotoxic”

Il 2024 per leomeconi ha segnato una svolta e una serie di novità importanti. Sono infatti usciti “guastafeste” e “supergelosa”, due dei tre brani che fanno parte della trilogia che si completa con “troppotoxic”, in arrivo in digitale dal 23 agosto, che leomeconi ha scritto, arrangiato e prodotto, spaziando tra il folk della sua chitarra acustica ed il pop-rap in stile The Kid Laroi, con un testo che scava nelle pieghe più insane di un rapporto di coppia ed un grido di denuncia: meglio uscire dalla coppia che distruggersi dentro alla coppia. La trilogia è accompagnata da una grafica appositamente pensata e che culminerà con un visual video in stile noir.

Dal 19 luglio nella colonna sonora della serie TV Sul più bello la sigla di chiusura è “marta” inedito dedicato alla protagonista della serie che vede la regia di Francesca Marino e che dal 29 luglio è su Prime. Nella serie è stata inserita anche “You Can Trust Me – 2024 version” feat. Paolo Fresu.

“marta” sarà in radio e nella versione video dal 20 settembre e farà parte dell’album di leomeconi che arriverà in autunno, lanciato da un altro inedito, realizzato con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall.

Finalmente sul canale YouTube di leomeconi sono stati inseriti oltre a contenuti esclusivi questi suoi lyrics video stessa storia: https://youtu.be/usU-ddu-swE Self – Respect: https://youtu.be/FeCTECImXLo

Leonardo Meconi, in arte leomeconi, nasce a Bologna il 13 maggio 2004 e sin da piccolo si appassiona alla musica rock e folk americana, da Elvis a Springsteen, da Cash a Dylan. Nel 2016 inizia a scrivere i primi brani in inglese dopo esser stato invitato dal suo idolo Bruce Springsteen sul palco di San Siro a Milano a suonare la chitarra durante “Dancing in the Dark”. Negli anni successivi inizia la sua attività live e a lavorare in studio ai suoi brani, cosa che lo porta a pubblicare nel 2019 il primo album di inediti, tutto in inglese, dal titolo “I’ll Fly Away”. Nel 2020 pubblica due singoli, sempre in inglese: “Self-Respect” e “Angels & Outlaws”, scritti e prodotti interamente da remoto durante il primo lockdown; nel mezzo partecipa ad X-Factor 2020 nella categoria Under Uomini (nella squadra di Emma Marrone), superando audition e bootcamp.

A gennaio 2021 viene pubblicata “You Can Trust Me” con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu alla tromba. Il 13 maggio festeggia il suo diciassettesimo compleanno con la pubblicazione del brano “fino all’alba”, primo singolo in italiano che rappresenta una svolta. Proprio grazie a “fino all’alba” viene selezionato per le audizioni del Festival di Castrocaro 2021 che supera approdando alla finale in diretta TV su Rai 2 davanti alla giuria composta da Noemi, Ermal Meta, Margherita Vicario e Boosta, classificandosi terzo nella classifica dei giudici e al primo posto negli ascolti TIM MUSIC. Il 26 novembre dello stesso anno leomeconi pubblica il singolo “danza” che anticipa l’album “Lato A, Side B”, composto da 5 brani in italiano e 5 in inglese.

Nel 2022, dopo aver partecipato come artista invitato al Ferrara Buskers Festival, inizia a collaborare con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando a Quivvy (Irlanda) il suo prossimo album. Nel frattempo, dà vita al progetto LOAD, formando una band, nata sui banchi di scuola, che lo accompagna durante i live. A luglio 2023 termina gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e partecipa alle Clinics di Umbria Jazz; al termine viene convocato per una audition che lo porta a vincere una borsa di studio per 4 anni al Berklee College of Music di Boston. Escono i brani più amati dai fan durante i tanti live. A dicembre 2023 la versione studio de “La notte più bella”, a marzo 2024 il singolo “guastafeste” e a giugno “supergelosa”, al quale faranno seguito altri brani e in autunno il nuovo album.