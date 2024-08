Intervento di coronaroplastica percutanea: si può prevedere a chi darà beneficio

Un metodo per prevedere quali pazienti con malattia coronarica (CAD) stabile trarranno beneficio dall’intervento di coronaroplastica percutanea (PCI)

La verifica dei sintomi del paziente con uno stimolo ischemico durante un esame di laboratorio di cateterismo può aiutare a prevedere quali pazienti con malattia coronarica (CAD) stabile trarranno beneficio dall’intervento di coronaroplastica percutanea (PCI), secondo lo studio ORBITA-STAR, i cui risultati sono stati all’EuroPCR 2024 e pubblicati sul “Journal of the American College of Cardiology”.

I pazienti con CAD monovascolare che hanno subito un PCI e che hanno avuto i loro sintomi confermati con un test ischemico di occlusione con palloncino avevano maggiori probabilità di essere liberi dall’angina durante il follow-up. Al contrario, i sintomi residui erano più probabili se il dolore o il disagio avvertito con lo stimolo ischemico non corrispondevano ai loro sintomi quotidiani, riferiscono i ricercatori.

«ORBITA-STAR fornisce dati per informare la medicina di precisione nel campo dell’angina stabile» scrivono Christopher Rajkumar, dell’Imperial College London, Inghilterra, e colleghi. «I risultati suggeriscono che per massimizzare il sollievo dai sintomi, si potrebbe ottenere di più concentrandosi invece sull’identificazione dei sintomi che si possono davvero affrontare con i trattamenti esistenti».

Punteggi di intensità e somiglianza

Nello studio ORBITA-2 il PCI aveva dimostrato di essere un trattamento antianginoso efficace al di là dell’effetto placebo. Nonostante si trattasse di uno studio positivo, quasi il 60% dei pazienti trattati presentava sintomi residui.

Nello studio ORBITA-STAR, che comprende 51 pazienti (età media 62,9 anni; 78,0% maschi) con angina stabile e CAD a vaso singolo emodinamicamente significativa, i ricercatori hanno valutato il grado di somiglianza tra l’ischemia indotta sperimentalmente con un palloncino per angioplastica e i sintomi quotidiani.

Il protocollo consisteva in un episodio di occlusione con palloncino e occlusione con placebo somministrato in un ordine randomizzato e ripetuto quattro volte. Ogni episodio è durato 60 secondi e ai pazienti è stato detto quando iniziava e quando si fermava, ma non veniva detto loro se si trattava dell’occlusione con palloncino o dell’occlusione con placebo.

Dopo ogni episodio, i sintomi sono stati valutati in base ai punteggi di intensità e somiglianza (entrambi valutati su una scala da 0 a 10, con il numero più alto corrispondente a un maggiore dolore e un grado di somiglianza con i sintomi quotidiani).

Il punteggio di somiglianza è stato un forte predittore del miglioramento dei sintomi dopo PCI. A 12 settimane di follow-up, un paziente con un punteggio dei sintomi di 5,25 – il quartile superiore – aveva una probabilità significativamente maggiore di avere una frequenza di angina inferiore (OR 8,01; IC al 95% 2,39-15,86) rispetto a un paziente con un punteggio di somiglianza nel quartile più basso (OR 1,31; IC al 95% 0,71-1,99).

Inoltre, un punteggio di somiglianza più elevato aveva maggiori probabilità di predire maggiori miglioramenti nella limitazione fisica, nella qualità della vita e nella soddisfazione del trattamento.

In un editoriale, Christina Lalani, e Robert Yeh, entrambi del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, affermano che una maggiore attenzione alla natura o alla qualità dei sintomi di un paziente, rispetto alle misure anatomiche o fisiologiche, potrebbe aiutare a migliorare il processo decisionale condiviso nei soggetti con CAD stabile.

«In un contesto di tecnologia in rapida evoluzione, una soluzione importante può essere trovata semplicemente nel raccogliere anamnesi più attente dai nostri pazienti» scrivono.

