In prima Tv su Rai 1 arriva “Master Crimes”: la trama della serie

L’assassino perfetto al centro della serie “Master Crimes” in onda stasera su Rai 1 in prima visione assoluta: la trama degli episodi

La prima stagione della serie crime brillante e ironica, “Master Crimes”, ambientata a Parigi, è proposta da martedì 13 agosto, alle 21.25, in prima visione assoluta, su Rai 1. La protagonista è Louise Arbus, docente di Psico-Criminologia alla Sorbona, nota in tutta la Francia per il suo talento, ma anche per il suo carattere irritante ed eccentrico. La Arbus aveva smesso di collaborare con la polizia da quando, 8 anni prima, una vicenda giudiziaria l’aveva traumatizzata.

Ora si ritrova coinvolta in un caso di omicidio in cui, sul corpo della vittima, viene trovata una frase tratta da uno dei suoi libri: “Aspetto il killer perfetto”. Sembra che l’assassino si rivolga a lei direttamente. Per questo Louise inizia a collaborare alle indagini, assistendo la squadra di Polizia del capitano Barbara Delandre, ma anche indagando segretamente e parallelamente alle autorità, facendosi aiutare da quattro dei suoi studenti: Samuel, Mia, Boris e Valentine.

Con loro, cercherà di analizzare la mente dell’assassino, mettendo così alla prova la pazienza del capitano Delandre, una poliziotta rigida che non tollera il disordine, né le infrazioni alle regole. Delandre avrà il suo bel da fare con questa professoressa incontrollabile e i suoi studenti indisciplinati. La regia è di Marwen Abdallah. Nel cast Muriel Robin, Anne Le Nen, Olivier Claverie, Victor Meutelet, Nordine Ganso, Astrid Roos, Valentine Vallée.