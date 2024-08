Il film “Cocktail” con Tom Cruise stasera su Rai 2: la trama

Tom Cruise in versione barista in “Cocktail”. In onda martedì 13 agosto alle 21.20 su Rai 2, il film segue le vicende di Brian Flanagan: la trama

Un Tom Cruise in versione barista in “Cocktail”. In onda martedì 13 agosto alle 21.20 su Rai 2, il film segue le vicende di Brian Flanagan che, a Manhattan, cerca fortuna nel mondo dell’alta finanza.

Ma i soldi tardano ad arrivare e il giovane trova lavoro in un bar dove Doug, amico e maestro, lo trasforma in un barman acrobatico: in breve diventano famosi in tutta New York. Per via di una donna, tuttavia, i due si separano e Brian decide di andarsene in Giamaica. Ma lasciare Manhattan sembra un’impresa impossibile: la strada per il successo è ancora lunga.

Movimentato e molto leggero, “Cocktail” ha il pregio di descrivere, da un punto di vista inedito, le contraddizioni di un’epoca e di un sogno di benessere collettivo che alla fine degli anni Ottanta era sul punto di infrangersi. Regia di Roger Donaldson, con Bryan Brown ed Elisabeth Shue.