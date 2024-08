I CommonXperience pubblicano l’album “Memorie-s”

Il primo LP dei CommonXperience si intitola “Memorie –s” e nasce come un concept album che, attraverso otto intense tracce, cerca di rappresentare un viaggio metaforico

Il disco si apre infatti con i primi quattro brani in cui viene rappresentata la parte più buia del percorso che, man mano che si prosegue l’ascolto, si trasforma in luce e speranza nel futuro.

Un viaggio introspettivo e illuminante che traccia dopo traccia lascia scoprire il mondo musicale della band.

TRACKLIST

Avalon

Opening track e primo singolo estratto. Avalon è una meta, la comfort zone dove il dolore svanisce ed inizia la speranza. Non vuole dare spiegazioni né indicare la giusta via, ma soltanto descrivere le emozioni che questo viaggio porta con sé. Avalon ci accompagna nella ricerca di una possibile via d’uscita, diversa per ognuno.

Amanè

Una visione vivida e colorata di un incontro di percorsi di vita diversi, che hanno in comune la ricerca di un fine superiore, come per i Cavalieri Della Tavola Rotonda e il Sacro Graal. Un fine del quale l’esistenza non è certa, ed è per questo che l’esperienza del viaggio diventa l’aspetto più rilevante.

Miss California 87

Il brano parla di una persona lontana dai canoni comuni di “normalità” che cerca di vivere una vita felice, ma si rende conto che il mondo non è ancora pronto e preparato per accoglierla.

Solo gli Dei lo sanno

La traccia che accompagna l’uscita del disco parla dell’esigenza che abbiamo tutti noi di fare un bilancio della propria vita e di cercare una risposta chiara che ci dia la sicurezza che la strada che imbocchiamo è quella giusta, risposta che solo gli Dei sanno.

Sole a Tokyo

Non esiste nulla di completamente sbagliato o assolutamente giusto, esistiamo noi. Ed in ogni strada che abbiamo percorso per essere qui, ci sono stati momenti che è valsa la pena di vivere. Come un raggio di sole che illumina la fioritura dei ciliegi a Tokyo.

E sarà un addio

Il brano parla dell’energia positiva che è racchiusa nelle piccole cose e ci vuole fare riflettere sulla ricchezza che i diversi momenti della vita, anche se brevi, riescono a darci se riusciamo a coglierne l’essenza.

Volare senz’ ali

Attraverso una metafora di una corte medievale, il brano descrive diversi momenti non felici della vita come cantati da un giullare ad un banchetto, e ci esorta a viverli senza drammi ma con un sorriso, perché la vita è in fondo una festa.

Memorie di te

Questo è il brano conclusivo, dove impariamo che è importante guardare al domani con speranza e ottimismo, facendo tesoro delle esperienze passate e a farne le fondamenta per quelle che verranno. Nel percorso dell’album è il ponte che ci conduce verso il futuro.

I CommonXperience sono un progetto musicale formato da Fabio Ammendolia, Pierpaolo Galli e Maurizio Leoni.

Gli inizi dei tre, amici d’infanzia, vanno ricercati verso la fine degli anni ’80, quando col gruppo “Rostas” si fanno conoscere nel panorama musicale di Reggio Emilia (loro città di origine) partecipando a concorsi e manifestazioni, tra le quali Terremoto Rock, dove propongono la loro musica.

Agli inizi degli anni ’90 però le loro strade si separano per un breve periodo, fino a ritrovarsi con il progetto “Seconda Occasione” con il quale pubblicano un LPA causa di eventi di forza maggiore i Seconda Occasione subiscono un nuovo stop, per poi ripartire a spron battuto con il nuovo nome CommonXperience.

La “nuova” band partecipa a due finali regionali consecutive di Rock Targato Italia, due finali regionali di Sanremo Rock e anche al Tour Music Festival, ottenendo ottimi riscontri della critica.

Galvanizzati dalla partecipazione a questi concorsi, i CommonXperience realizzano nell’estate del 2019 un primo EP dal titolo “L’incertezza della prima nota” contenente quattro brani.

A Luglio 2022 viene pubblicato un ulteriore singolo dal titolo “Dimmi dov’è il bar” e nel Maggio 2023 “Avalon”. A Luglio dello stesso anno esce “Amanè”, seguito dall’ultimo “Sole a Tokyo”.