Gli Stil Novo su YouTube con il videoclip di “Una fine diversa”

Fuori il videoclip di “Una fine diversa”, il nuovo singolo della band bolognese Stil Novo, un brano dalla forte componente cinematografica: una coppia sta per lasciarsi definitivamente, tra valigie pronte, malessere e livore. La voce narrante non ci sta e, come se vivesse in un film, vorrebbe essere il regista per poter scrivere un finale più felice e romantico. Il testo ha continui rimandi a “Via col vento”, il colossal del 1939 diretto da Victor Fleming.

La ragazza presente nel video, girato tra Villa Gessa di Bazzano e il cinema Century Cineci di Sant’Agata Bolognese, per la regia di Simone Barletti, è la webstar Siria Vendemmiale, ex finalista di miss Italia.

Queste le parole di Viames Arcuri al riguardo: “Io e mio fratello siamo molto appassionati di cinema, scriviamo le sceneggiature dei videoclip della band fin dagli inizi, insieme al regista Simon Barletti. Volevo scrivere qualcosa che testimoniasse il mio amore per la settima arte, in una canzone che, tra arrangiamento e parole, sembrasse la scena madre di un film”.

Il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering). La copertina è stata realizzata da Anita Ferrari.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/4dZpenJdbvxqho2trCi2sG

Biografia

Gli Stil Novo sono la rockband bolognese fondata dai fratelli Viames Arcuri e Antonio Arcuri, chitarristi, cantanti e autori delle canzoni. Il resto della formazione vede Luana Bellucci (voce, unitasi alla band a fine 2023), Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loops), Fabio Biagi (batteria) e Andrea Marchesi (basso).

Hanno pubblicato 4 album con l’etichetta discografica AM Productions e 5 singoli con Universal Music Italia; ai loro singoli hanno collaborato musicisti come Federico Poggipollini e Fabrizio Bosso, e sono intervenuti alla voce Omar Pedrini, Daniele Groff e Leda Battisti. Dopo la buona accoglienza di “Rockstar” (3 settimane di seguito in testa alla classifica degli indipendenti web) pubblicano il 19 aprile 2024 “Una fine diversa”.