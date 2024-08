Esce in digitale per Kscope il primo singolo di The Radicant

The Radicant, il nuovo progetto di Vincent Cavanagh, mette in mostra tutto il talento musicale sviluppato negli 11 album realizzati con la leggendaria band alt-rock Anathema

Nelle prossime settimane, Cavanagh condividerà il suo attesissimo EP di debutto dal titolo We Ascend con il moniker The Radicant.

Oggi Kscope è lieta di condividere il primo singolo estratto dall’EP, “Zero Blue”. Riguardo al nuovo singolo, Vincent ha dichiarato: “Ho aspettato questo giorno per molto tempo. Dopo aver lavorato per anni con e per visual artist, sono entusiasta di pubblicare la mia musica come The Radicant. Big love alla famiglia Kscope e a tutte le persone coinvolte“.

https://youtu.be/gyB2s0TmmpU

https://orcd.co/the_radicant_zeroblue_listen

Le influenze dell’EP di debutto We Ascend di The Radicant abbracciano un ampio spettro sonoro, dai ritmi trascinanti di batteria e basso del singolo principale “Zero Blue”, all’elettronica cinematografica della title track dell’EP.