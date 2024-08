Due trans aggredite dal branco a Castiglione in Teverina, nella Tuscia

Branco aggredisce due donne trans alla festa di paese in piazza a Castiglione in Teverina, nel Viterbese. La denuncia di Tusciapride Viterbo: “Nessuno è intervenuto”

“È di poche ore fa la notizia di un’aggressione transfobica estremamente violenta avvenuta a danno di due donne trans in una piazza di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, durante una festa di paese. ‘Siamo state aggredite da un branco di ragazzi, il più grande avrà avuto 20 anni. L’unica domanda che si facevano le pecore era capire se fossimo donne o trans. Dopo aver chiamato i carabinieri e la sicurezza nessuno è stato in grado di fermare mezzo cogl… del branco, soffermandosi sul fatto che avevamo un aspetto provocatorio’. Questo è quanto riportato dalle due ragazze ai media”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook di Tusciapride Viterbo.

“Come TusciaPride- si legge ancora- esprimiamo piena solidarietà alle nostre sorelle aggredite, condanniamo con fermezza quanto accaduto e chiediamo a tutte le istituzioni e a tutte le realtà democratiche di fare lo stesso. Per l’ennesima volta i nostri volti sono stati sfregiati, le nostre identità attaccate e le nostre esistenze delegittimate, ma ora basta. Non siamo più disposti a subire violenza sui nostri corpi e non mancheremo di gridarlo con forza nei Pride, nelle piazze e ovunque tutti i giorni. Educate i vostri gran figli e insegnategli a rispettare donne come noi, non solo come fate voi, uomini di merda, negli appartamenti, ma anche per strada in una festa. Fate schifo”.