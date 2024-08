Dagli USA all’UE: pressing sull’Iran per evitare attacco a Israele

I leader dell’Occidente lanciano un appello unanime: “Abbiamo invitato l’Iran a rinunciare alle continue minacce di un attacco militare contro Israele”

Il tempo stringe in Medio Oriente verso quello che appare sempre più inevitabile. Mentre in queste ultime ore si alza il livello di allerta delle forze israeliane, al massimo, i leader dell’Occidente lanciano un appello unanime: “Abbiamo invitato l’Iran a rinunciare alle continue minacce di un attacco militare contro Israele e abbiamo discusso delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale qualora un simile attacco avesse luogo”. Così una nota diffusa dalla Casa Bianca e siglata dai “leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia”. La nota è l’esito di una telefonata del presidente Joe Biden e quattro leader europei, tra cui Giorgia Meloni e i leader di Gran Bretagna, Germania e Francia. Un colloquio telefonico volto a discutere delle minacce iraniane di attacco verso Israele. Non solo.

Nella nota si legge: “Abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente. Abbiamo espresso il nostro pieno sostegno agli sforzi in corso per allentare le tensioni e raggiungere un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a Gaza. Abbiamo appoggiato l’appello congiunto del presidente Biden, del presidente egiziano al Sisi e di Amir Tamim del Qatar a rinnovare i colloqui entro questa settimana con l’obiettivo di concludere l’accordo il prima possibile, e abbiamo sottolineato che non c’è altro tempo da perdere”.

“Tutte le parti devono assumersi le proprie responsabilità” ed “è necessaria un’erogazione e una distribuzione senza restrizioni degli aiuti. Abbiamo espresso il nostro sostegno alla difesa di Israele contro l’aggressione iraniana e contro gli attacchi dei gruppi terroristici sostenuti dall’Iran”, concludono “leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia“.

L’imminenza di un’azione militare sembra ormai un dato di fatto: “Dobbiamo essere preparati a quella che potrebbe essere una serie di attacchi significativi”, ha detto infatti ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale statunitense John Kirby, aggiungendo che “Washington condivide le valutazioni di Israele sulla possibilità di un attacco questa settimana”. Invece per la stampa statunitense l’Iran e i suoi alleati in medioriente potrebbero lanciare un attacco contro Israele già entro le prossime 24 ore. Lo riporta Fox News, citando “fonti informate”. L’Iran ha minacciato un attacco importante contro Israele come rappresaglia per l‘uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran avvenuta a fine luglio scorso.

WALL STREET JOURNAL: “ESERCITO ISRAELIANO IN ALLERTA MASSIMA”

Israele ha messo il suo esercito in stato di “massima allerta”, lo rivela in queste ore il Wall Street Journal. La guardia dell’Idf si è alzata “dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi minacciati”. Il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha approvato i piani lunedì e ha affermato che i preparativi offensivi e difensivi dell’esercito israeliano sono in corso.