CER Svea Solar Nord1 ETS è la prima comunità energetica al Nord Italia

Svea Solar, multinazionale nel settore del fotovoltaico, annuncia la nascita della CER Svea Solar Nord1 ETS, la sua prima Comunità Energetica Rinnovabile attiva in tutto il Nord Italia

Svea Solar, azienda specializzata nella progettazione e nell’installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, è lieta di annunciare la costituzione della sua prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER), Svea Solar Nord1 ETS. A disposizione dei cittadini di tutto il Nord Italia, è aperta a chiunque voglia accedere a energia pulita prodotta a chilometro zero, aiutare l’ambiente e ridurre le proprie spese energetiche.

Infatti, le Comunità Energetiche Rinnovabili, formate da persone fisiche, enti locali, PMI o altre piccole realtà commerciali attive nel territorio, sono proprio le nuove iniziative incentivate dal governo per supportare la produzione, la condivisione e il consumo di energia rinnovabile a livello locale. Le CER beneficiano di una tariffa incentivante nazionale, ossia di un premio economico annuale che viene calcolato sulla base della quantità di energia condivisa al loro interno e che viene ripartito tra tutti i membri della CER. I membri di una CER si suddividono in “producer” (che producono, ma non consumano energia rinnovabile), “prosumer” (che producono e consumano energia rinnovabile) e “consumer” (che non producono, ma consumano energia rinnovabile). Tutti i membri, indipendentemente dal loro ruolo, hanno accesso alla tariffa incentivante nazionale e godono dei medesimi diritti all’interno della comunità.

L’obiettivo principale della CER Svea Solar Nord1 ETS, attiva in tutto il Nord Italia, è proprio quello di creare una fitta rete di producer, prosumer e consumer, per favorire l’utilizzo di energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dei suoi membri dai combustibili fossili e aiutandoli a limitare le loro emissioni di CO₂. Infatti, uno degli obiettivi di Svea Solar, multinazionale svedese arrivata in Italia alla fine del 2023 e partner ufficiale di IKEA per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale, è quello di catturare e condividere l’energia solare per costruire un futuro più sostenibile.

“Siamo profondamente convinti che insieme, noi e i nostri clienti, possiamo dare vita a un futuro più luminoso che le prossime generazioni potranno apprezzare – afferma Roberto Colombo, Amministratore Delegato di Svea Solar Home S.r.l. – La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è, quindi, la naturale estensione della nostra missione. Vogliamo che sia sempre più facile accedere all’energia rinnovabile e fornire a tutti maggiore controllo sulla propria energia.”

È già possibile aderire al progetto. I membri possono iscriversi come “producer” o “prosumer” se prevedono di installare un impianto fotovoltaico a casa, oppure come “consumer” se al momento non hanno la possibilità di passare all’energia solare.