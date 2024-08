Al lago di Dobbiaco escursionisti incontrano il Presidente Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella in vacanza in Alto Adige, a passeggio nei sentieri trekking dell’Alta Valle Pusteria , tra foto e saluti degli altri turisti-slow

Polo verde, scarponcini marroni, look da turista slow della montagna: anche se ha lasciato a casa la giacca e le scarpe eleganti, chi lo ha incrociato oggi, a piedi, sull’escursione circolare del lago di Dobbiaco ha riconosciuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In particolare, un gruppo di turisti, residenti nel pesarese, ha colto l’occasione per scattargli delle foto e salutarlo, ricordandogli il precedente incontro, avuto lo scorso 21 gennaio, quando il presidente si era recato nel loro piccolo comune, Vallefoglia, per l’inaugurazione del teatro cittadino, (prima della cerimonia per l’apertura a Pesaro, dell’anno della Capitale italiana della cultura). Mattarella ha quindi risposto con cortesia al loro saluto caloroso.

Il Presidente è al suo secondo giorno in Alto Adige dove è arrivato ieri, 13 agosto, accompagnato dai familiari, per trascorrere, come solito, qualche giorno di vacanza a cavallo di Ferragosto. È atterrato a Bolzano con il Falcon 900 presidenziale ieri in tarda mattinata accolto dalle autorità, tra cui il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher. È stato quindi trasferito in elicottero al Distaccamento dell’aeronautica di Dobbiaco, dove sta trascorrendo i suoi giorni di ferie, senza uscite pubbliche programmate. I cittadini e gli ospiti di Dobbiaco e delle sue mete più belle potranno aspettarsi altre ‘sorprese’.