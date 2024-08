Acne: gel a dose fissa clindamicina fosfato, adapalene e perossido di benzoile efficace

Nel trattamento dell’acne, il gel a dose fissa di clindamicina fosfato, adapalene e perossido di benzoile si è dimostrato sicuro ed efficace in pazienti di ogni fascia di età

Nel trattamento dell’acne, il gel a dose fissa di clindamicina fosfato, adapalene e perossido di benzoile si è dimostrato sicuro ed efficace in pazienti di ogni fascia di età, come rilevato da un’analisi post hoc di due studi fase III pubblicata sul Journal of Drugs in Dermatology (JDD).

Anche se l’acne colpisce soggetti di tutte le età, ci sono differenze legate all’età nella presentazione clinica e nell’esperienza dei pazienti, così come nei trattamenti. L’insorgenza dell’acne corrisponde in genere a cambiamenti ormonali durante la pubertà e gli spostamenti verso una pubertà precoce sono associati a una crescente prevalenza dell’acne tra i bambini preadolescenti.

Sono disponibili numerose opzioni di trattamento topico e sistemico per l’acne, anche se non tutte sono approvate per i pazienti di età inferiore ai 12 anni. Anche con i trattamenti autorizzati, l’efficacia tra i pazienti preadolescenti (di età compresa tra 7 e 12 anni o menarca nelle ragazze) e adolescenti può essere ostacolata dalla scarsa aderenza al trattamento e da una maggiore probabilità di insorgenza di acne grave e irritazione correlata al trattamento rispetto agli adulti.

L’acne adulta può essere una continuazione di quella adolescenziale o può apparire de novo, in particolare tra le donne in risposta ai cambiamenti ormonali associati alle mestruazioni, alla gravidanza e alla perimenopausa, hanno scritto gli autori guidati da Hilary Baldwin, direttore medico presso l’Acne Treatment & Research Center di Brooklyn, NY, e professore associato clinico presso il Rutgers Robert Wood Johnson Medical Center di New Brunswick, New Jersey.

Miglioramenti significativi dell’acne in tutti i gruppi di età

Il gel a base di clindamicina fosfato 1,2%, adapalene 0,15% e perossido di benzoile 3,1% (CAB) è la prima tripla combinazione a dose fissa approvata dalla FDA per il trattamento dell’acne. In questa analisi post hoc di due studi di fase III multicentrici e in doppio cieco, i ricercatori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del gel sia nei pazienti pediatrici che in quelli adulti.

Un totale di 363 soggetti di almeno 9 anni di età affetti da acne da moderata a grave hanno ricevuto il gel CAB una volta al giorno oppure un veicolo per 12 settimane, ottenendo con il farmaco risultati significativamente migliori rispetto al veicolo sia nelle coorti pediatriche che in quelle adulte.

Entro la settimana 12, il 52,7% dei pazienti pediatrici trattati con CAB rispetto al 24% di quelli sottoposti al veicolo ha ottenuto il successo del trattamento, definito come il raggiungimento di una riduzione di almeno 2 gradi rispetto al basale e un punteggio di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) nell’Evaluator’s Global Severity Score (P<0,01). Il medesimo risultato è stato raggiunto dal 45,9% degli adulti in trattamento attivo rispetto al 23,5% con il veicolo (P<0,01).

I pazienti trattati con CAB rispetto al veicolo hanno ottenuto riduzioni maggiori in confronto al basale nelle lesioni infiammatorie sia nella coorte pediatrica (78,6% vs 50,4%) che in quella adulta (76,6% vs 62,8%, P<0,001 per entrambe). Risultati simili sono stati osservati anche per le lesioni non infiammatorie nei pazienti pediatrici (73,8% vs 41,1%) e negli adulti (70,7% vs 52,2%, P<0,001 per entrambi).

Entro la settimana 12 anche i miglioramenti della qualità della vita erano significativamente più elevati con CAB in confronto al veicolo. Gli aumenti medi rispetto al basale in tutti i punteggi della qualità della vita dell’acne con trattamento con CAB variavano da 3,3 a 6,1 per i partecipanti fino ai 18 anni e da 7,3 a 11,9 in quelli con più di 18 anni. Al contrario, i soggetti esposti al veicolo hanno ottenuto miglioramenti medi della qualità della vita da 1,9 a 4,1 e da 4,6 a 6,7 ​​nei rispettivi gruppi di età.

I risultati sulla sicurezza hanno mostrato che la maggior parte degli eventi avversi emergenti dal trattamento erano di gravità da lieve a moderata e non seguivano un trend correlato all’età.

«Il profilo favorevole di sicurezza ed efficacia del gel CAB dimostra il suo potenziale come opzione efficace per il trattamento dell’acne nei pazienti di tutte le età» hanno concluso gli autori.

Referenze

Baldwin H et al. Triple-Combination Clindamycin Phosphate 1.2%/Adapalene 0.15%/Benzoyl Peroxide 3.1% Gel for Acne in Adult and Pediatric Participants. J Drugs Dermatol. 2024 Jun 1;23(6):394-402.

Leggi